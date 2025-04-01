Учёные рассказали, что было на Земле до появления деревьев

Ученые выяснили, что росло на Земле до появления деревьев.

Прототакситы — загадочные организмы, существовавшие 400 миллионов лет назад, оставались загадкой для науки долгое время. Сначала их относили к грибам, но теперь эта гипотеза отклонена, так как в их составе не было найдено хитина. Исследования показали, что они представляли собой уникальную ветвь жизни, которая исчезла без следа.

400 миллионов лет назад Земля представляла собой пустыню, покрытую мхами. На фоне этой скудной растительности возвышались прототакситы, достигающие в высоту до 8 метров. Их странность привлекла внимание ученых с момента первого обнаружения в 1843 году.

Прототакситы не оставили потомков. Ученые, исследовав их, выяснили, что их структура была уникальной, состоящей из переплетенных трубок, и они, скорее всего, питались разлагающейся органикой. Одной из причин их исчезновения стало вытеснение более развитой флорой, обладавшей сложными корневыми системами. Также, возможно, изменения климата и атмосферы сыграли роль в исчезновении этих организмов, пишет Кулик со ссылкой на «TechInsider».