С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

С 1 июля 2025 года в Татарстане могут начать действовать штрафы для владельцев собак, которые не зарегистрировали своего питомца. Размер штрафов может составить от 2 до 4 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже направлен Кабмином РТ в Госсовет республики.

Согласно документу, штрафовать будут за следующие нарушения:

нахождение собаки в местах общего пользования многоквартирных домов;

содержание питомцев на придомовых территориях;

отсутствие обязательной регистрации животного.

Если после первого штрафа собака всё ещё не будет зарегистрирована, сумма за повторное нарушение увеличится до 5 тысяч рублей.

Контролировать соблюдение новых правил будет Главное управление ветеринарии при Кабмине Татарстана — именно оно займётся составлением протоколов и разбором дел.

В пояснительной записке к закону говорится, что новые меры помогут навести порядок в сфере обращения с животными, улучшат их защиту и повысят ответственность владельцев.