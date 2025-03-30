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Ученые, с помощью ИИ, научились заранее определять высокий риск остановки сердца

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Учёные из Франции и США разработали алгоритм на базе искусственного интеллекта, способный заранее предупреждать о высоком риске остановки сердца. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

Система была обучена на огромной базе — более 240 тысяч электрокардиограмм, собранных в шести странах. Алгоритм анализировал малозаметные изменения в работе сердца, особенно моменты, связанные с возбуждением и расслаблением желудочков.

По словам Лоран Фиориной, кардиолога из Парижа и соавтора работы, разработка смогла точно определить 70% случаев серьёзной аритмии, возникающей в течение ближайших двух недель. При этом ложных срабатываний было всего 0,1%.

Особенность этого ИИ в том, что он может выявить риск даже у тех пациентов, у кого ранее не наблюдалось проблем с сердцем — что особенно важно, ведь внезапная остановка сердца ежегодно уносит миллионы жизней по всему миру, часто без каких-либо предварительных симптомов.

Впереди — клинические испытания. Если всё пройдёт успешно, технологию планируют использовать в больницах и, возможно, встроить в носимые устройства вроде умных часов, чтобы проводить ранний скрининг и спасать жизни.

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