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Повар из Казани стал претендентом на звание лучшего молодого шефа страны

В конкурсе приняли участие 377 поваров из 55 ре...

Предоставлено изданию

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Джавид Маликов из Казани вышел в полуфинал Национального гастрономического конкурса «Лавры». В этом этапе конкурса, который пройдет в апреле в Геленджике, будут соревноваться 16 участников. Главная цель проекта — найти талантливых молодых шефов, которые станут лидерами гастрономической индустрии России. Победитель получит стажировку в одном из престижных ресторанов Азии.

В конкурсе приняли участие 377 поваров из 55 регионов, и 24 кандидата прошли в следующий этап. Дмитрий Левицкий, соорганизатор конкурса, отметил, что судьи оценивали оригинальность блюд, сочетание традиций и инноваций, а также мастерство участников. Полуфиналисты, возраст которых от 20 до 27 лет, представляют 14 городов, включая Казань, Москву и Санкт-Петербург.

Полуфинал и финал пройдут с 23 по 26 апреля в Геленджике. Участники будут готовить блюда только из местных продуктов, а работы шефов оценят признанные эксперты, в том числе шеф-повар с двумя звездами Michelin Артем Евстафьев.

Конкурс был создан для поддержки молодых поваров и предоставления им возможности заявить о себе на профессиональной сцене. В рамках финала будут организованы мастер-классы и дискуссии. Планируется, что конкурс станет важным событием в российской гастрономической индустрии и будет проводиться ежегодно.

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