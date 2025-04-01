В Казани на Северном вокзале погиб рабочий

26 марта 2025 года утром, при выполнении своих рабочих обязанностей, каменщик упал в незакрытое вентиляционное отверстие, ведущее на подземную парковку строящегося здания на улице Рауиса Гареева в Казани. От полученных травм мужчина, несмотря на попытки врачей оказать помощь, скончался. Его возраст составлял 37 лет.

По данному факту Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ.

В данный момент продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. В ходе расследования будет дана оценка действиям ответственных за обеспечение безопасности на строительном объекте. Расследование продолжается.