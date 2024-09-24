Вот что делаю с жимолостью в сентябре: в новом сезоне ведрами снимаю урожай крупных сладких ягод

Жимолость — одна из самых неприхотливых и урожайных ягодных культур на наших участках. Её уникальный вкус и полезные свойства делают ягоды фаворитом на столе. Но чтобы каждый год собирать ведра крупных и сладких плодов, важно правильно ухаживать за растением осенью.

В сентябре наступает ключевой момент для подготовки жимолости к следующему сезону. Давайте разберемся, какие именно работы помогут вам получить обильный и вкусный урожай.

1. Обрезка и формирование куста

После сбора урожая и до начала сильных заморозков жимолость нуждается в обрезке. Это не только улучшает её внешний вид, но и влияет на будущую урожайность.

Удалите старые и больные ветви. В первую очередь избавьтесь от сухих, поврежденных и загущающих куст веток. Это улучшит вентиляцию и освещённость, что способствует закладке плодовых почек.

Обрежьте слабые побеги. Если вы видите тонкие и слаборазвитые побеги, их лучше удалить. Это поможет растению сосредоточить свои силы на развитии более мощных и перспективных ветвей.

Формирование куста. Поддерживайте компактную и удобную для ухода форму. Оптимальное количество основных побегов для взрослого куста — 10–15 штук.

2. Осеннее удобрение: питание для будущего урожая

Жимолость нуждается в подкормке, особенно после плодоношения, когда растение тратит много энергии на восстановление.

Фосфорные и калийные удобрения. Осенью внесите под каждый куст 20–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия. Эти элементы способствуют укреплению корневой системы и закладке цветочных почек.

Органические подкормки. Полезно добавить перегной или компост, равномерно распределив их вокруг куста. Это не только обогатит почву питательными веществами, но и улучшит её структуру.

Зола. Древесная зола — отличный источник калия. Рассыпьте её вокруг куста, но избегайте контакта с корнями, чтобы не вызвать ожог.

3. Влагозарядковый полив: подготовка к зиме

Жимолость, как и многие ягодные культуры, нуждается в влаге для успешной зимовки. Осенью, перед наступлением заморозков, обязательно проведите влагозарядковый полив.

Обильный полив. Полейте каждый куст 2–3 ведрами воды. Это поможет насытить почву влагой на глубину и защитить корневую систему от высыхания зимой.

Мульчирование. После полива замульчируйте почву вокруг куста слоем соломы, сена или опилок. Это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температуры.

4. Обработка от болезней и вредителей

Хотя жимолость считается довольно устойчивым растением, профилактическая обработка никогда не будет лишней.

Обработка фунгицидами. После обрезки рекомендуется обработать кусты фунгицидами, такими как бордосская смесь или «Фитоспорин». Это защитит растение от грибковых заболеваний.

Инсектициды. Если в прошлом сезоне вы заметили насекомых-вредителей, осенью можно провести обработку инсектицидами, например, «Искрой» или «Актарой».

5. Мульчирование и укрытие на зиму

Жимолость достаточно морозостойка, но молодые растения и сорта с низкой зимостойкостью требуют дополнительного ухода.

Мульчирование приствольного круга. Толстый слой мульчи (8–10 см) поможет сохранить влагу и защитить корни от промерзания. Используйте перегной, торф или опавшие листья.

Укрытие. Молодые кусты можно дополнительно накрыть лапником или агроволокном. Это создаст дополнительный барьер от холода и ветра.

6. Размножение и пересадка жимолости

Сентябрь — отличное время для размножения и пересадки жимолости. Размножение черенками или делением куста поможет обновить посадки и увеличить урожай.

Деление куста. Выройте взрослый куст, аккуратно разделите его на несколько частей с корнями и посадите на новое место. Обильно полейте.

Зеленое черенкование. Нарежьте черенки длиной 15–20 см и укорените их в рыхлом субстрате. Осенью черенки высаживают в открытый грунт и укрывают на зиму.

Осенний уход за жимолостью — залог обильного и качественного урожая в следующем сезоне. Сентябрьские работы помогают растению восстановиться после плодоношения и подготовиться к зиме. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете каждый год наслаждаться ведрами крупных и сладких ягод на своём участке. Попробуйте эти методы в своём саду — и результат не заставит себя ждать!

