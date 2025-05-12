«Восстанут из пепла в мае-2025»: Володина предрекла этому знаку новый путь, полный счастья

Астролог Василиса Володина представила мощный и тревожный прогноз для Козерогов: начиная с мая 2025 года их ждет полная перестройка жизни.

Это не просто перемены — это путь через боль к перерождению.

Что предвещают звезды

С мая начинается период глубокой трансформации, который затронет все ключевые сферы:

Работу и карьеру — возможна потеря привычной роли, смена направления или крах прежнего бизнеса;

Личные отношения — конфликты, расставания, предательства;

Финансы — крупные убытки, риск разрушения стабильности;

Здоровье — эмоциональное и физическое истощение.

«Это будет как смерть старого «я» — чтобы дать жизнь новому», — подчеркивает Володина.

Через кризис — к росту

Астролог называет этот период алхимическим превращением:

Старые убеждения и связи должны уйти;

Придется освободиться от токсичного окружения;

Привычный мир может рухнуть, но только чтобы создать почву для нового.

На этом пути возможны:

Предательства близких;

Эмоциональная пустота;

Сомнения в себе;

Желание всё бросить.

В чем сила Козерога

Но именно стойкость, присущая Козерогам, поможет пройти через все. По мнению Володиной:

«Вы будете, как Феникс, который возрождается из пепла — сильнее, мудрее, глубже».

Этот период подарит:

Новую систему ценностей;

Видение своего истинного предназначения;

Шанс сделать качественный рывок в развитии.

Как не сломаться

Володина напоминает: звезды показывают путь, но выбор — за вами. Главное — не цепляться за старое, не бояться перемен и сохранить веру в себя.

2025 станет для Козерогов годом внутреннего огня. Пройдя сквозь него, они могут обрести подлинную силу и свободу, сообщает progorod43.