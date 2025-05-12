«Восстанут из пепла в мае-2025»: Володина предрекла этому знаку новый путь, полный счастья
horoscopes.rambler.ru
Астролог Василиса Володина представила мощный и тревожный прогноз для Козерогов: начиная с мая 2025 года их ждет полная перестройка жизни.
Это не просто перемены — это путь через боль к перерождению.
Что предвещают звезды
С мая начинается период глубокой трансформации, который затронет все ключевые сферы:
- Работу и карьеру — возможна потеря привычной роли, смена направления или крах прежнего бизнеса;
- Личные отношения — конфликты, расставания, предательства;
- Финансы — крупные убытки, риск разрушения стабильности;
- Здоровье — эмоциональное и физическое истощение.
«Это будет как смерть старого «я» — чтобы дать жизнь новому», — подчеркивает Володина.
Через кризис — к росту
Астролог называет этот период алхимическим превращением:
- Старые убеждения и связи должны уйти;
- Придется освободиться от токсичного окружения;
- Привычный мир может рухнуть, но только чтобы создать почву для нового.
На этом пути возможны:
- Предательства близких;
- Эмоциональная пустота;
- Сомнения в себе;
- Желание всё бросить.
В чем сила Козерога
Но именно стойкость, присущая Козерогам, поможет пройти через все. По мнению Володиной:
«Вы будете, как Феникс, который возрождается из пепла — сильнее, мудрее, глубже».
Этот период подарит:
- Новую систему ценностей;
- Видение своего истинного предназначения;
- Шанс сделать качественный рывок в развитии.
Как не сломаться
Володина напоминает: звезды показывают путь, но выбор — за вами. Главное — не цепляться за старое, не бояться перемен и сохранить веру в себя.
2025 станет для Козерогов годом внутреннего огня. Пройдя сквозь него, они могут обрести подлинную силу и свободу, сообщает progorod43.
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