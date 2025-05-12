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«Восстанут из пепла в мае-2025»: Володина предрекла этому знаку новый путь, полный счастья

Астролог Василиса Володина предсказывает Козеро...

horoscopes.rambler.ru

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Астролог Василиса Володина представила мощный и тревожный прогноз для Козерогов: начиная с мая 2025 года их ждет полная перестройка жизни.

Это не просто перемены — это путь через боль к перерождению.

Что предвещают звезды

С мая начинается период глубокой трансформации, который затронет все ключевые сферы:

  • Работу и карьеру — возможна потеря привычной роли, смена направления или крах прежнего бизнеса;
  • Личные отношения — конфликты, расставания, предательства;
  • Финансы — крупные убытки, риск разрушения стабильности;
  • Здоровье — эмоциональное и физическое истощение.

«Это будет как смерть старого «я» — чтобы дать жизнь новому», — подчеркивает Володина.

Через кризис — к росту

Астролог называет этот период алхимическим превращением:

  • Старые убеждения и связи должны уйти;
  • Придется освободиться от токсичного окружения;
  • Привычный мир может рухнуть, но только чтобы создать почву для нового.

На этом пути возможны:

  • Предательства близких;
  • Эмоциональная пустота;
  • Сомнения в себе;
  • Желание всё бросить.

В чем сила Козерога

Но именно стойкость, присущая Козерогам, поможет пройти через все. По мнению Володиной:

«Вы будете, как Феникс, который возрождается из пепла — сильнее, мудрее, глубже».

Этот период подарит:

  • Новую систему ценностей;
  • Видение своего истинного предназначения;
  • Шанс сделать качественный рывок в развитии.

Как не сломаться

Володина напоминает: звезды показывают путь, но выбор — за вами. Главное — не цепляться за старое, не бояться перемен и сохранить веру в себя.

2025 станет для Козерогов годом внутреннего огня. Пройдя сквозь него, они могут обрести подлинную силу и свободу, сообщает progorod43.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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