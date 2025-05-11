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Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награжден медалью Суворова за участие в СВО

Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награждён м...

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На передовой группировки «Восток» прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Одним из награждённых стал житель Нижнекамска Анатолий Пучкин, чей боевой путь начался в октябре 2022 года.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев, Анатолий Пучкин уже удостоен ряда высоких наград: медалей «Участнику СВО», «За воинскую доблесть» II степени, «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», «За храбрость» II степени, а также медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Теперь к этим наградам добавилась медаль Суворова — одна из наиболее уважаемых наград, вручаемых за личное мужество и заслуги в укреплении обороноспособности страны.

Медаль Суворова учреждена Указом Президента России и вручается военнослужащим за проявленную храбрость при защите Отечества и государственных интересов.

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