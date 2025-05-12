Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Скончался звезда фильма «Друг мой, Колька!..» Александр Кобозев

В Москве умер актёр Александр Кобозев — звезда ...

кадр из фильма

Подписаться на Дзен.канал

В Москве на 73-м году жизни скончался актёр Александр Кобозев, прославившийся благодаря главной роли в советском фильме «Друг мой, Колька!..» режиссёра Александра Митты. Как сообщает SHOT, причиной смерти стала остановка сердца.

По информации издания, актёру стало плохо накануне в его квартире, откуда его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Родные рассказали, что Кобозев в последние годы страдал рядом хронических заболеваний.

Александр Кобозев стал известен в начале 1960-х годов, исполнив роль пионера-двоечника Кольки Снегирёва. После успеха на экране он работал на телевидении, но позже, перенёсши несколько инфарктов, полностью отошёл от публичной деятельности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Интересное в Казани

2 часа назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

самый большой клоп

Новости Казани

день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Не у нас

день назад

Продажи автобусов в России в апреле обвалились на 56% по сравнению с 2024 годом

монтаж фасадов в Уфе

Не у нас

19 часов назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках

Новости Татарстана

23 часа назад

Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награжден медалью Суворова за участие в СВО

Не у нас

20 часов назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру
Новости Казани
2 дня назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Новости Казани

11 минут назад

В Казани прошел фестиваль «Радио Победа» в ИТ-парке имени Башира Рамеева

Не у нас

46 минут назад

Скончался звезда фильма «Друг мой, Колька!..» Александр Кобозев

Новости Казани

51 минуту назад

В Казани украли ящик с пожертвованиями из кафедрального собора

Новости Казани

2 часа назад

«Рубин» на последних минутах обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в Казани
В Татарстане живет мужчина по имени Победа, род...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане пара оформила 1,5 тыс. мигрантов через фиктивную фирму

Не у нас

3 часа назад

В России разработали первую отечественную закваску для йогурта из сыворотки

Не у нас

3 часа назад

Ученые предложили новую теорию черных дыр без сингулярности
Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих п...
Интересное в Казани
4 дня назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур