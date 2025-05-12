Скончался звезда фильма «Друг мой, Колька!..» Александр Кобозев

В Москве на 73-м году жизни скончался актёр Александр Кобозев, прославившийся благодаря главной роли в советском фильме «Друг мой, Колька!..» режиссёра Александра Митты. Как сообщает SHOT, причиной смерти стала остановка сердца.

По информации издания, актёру стало плохо накануне в его квартире, откуда его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Родные рассказали, что Кобозев в последние годы страдал рядом хронических заболеваний.

Александр Кобозев стал известен в начале 1960-х годов, исполнив роль пионера-двоечника Кольки Снегирёва. После успеха на экране он работал на телевидении, но позже, перенёсши несколько инфарктов, полностью отошёл от публичной деятельности.