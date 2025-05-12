В Челнах скорая помощь уронила пациента по пути в больницу

В Набережных Челнах произошёл шокирующий инцидент с участием машины скорой помощи - во время транспортировки пациента в больницу молодой человек выпал из машины медиков и оказался частично под его колёсами.

Всё происходящее попало на видео, снятое очевидцами. На видеокадрах можно увидеть, как пострадавший лежит головой на бордюре, а его ноги расположены под задней частью машины. Рядом стоит фельдшер, который, по всей видимости, осматривает, куда наступил.

Видео, подробности и комментарий Горздрав Набережных Челнов уже в телеграм-канале most Татарстан.