В Казани ограничат движение и парковку во время KazanForum 2025

В Казани в связи с проведением Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" будут введены временные ограничения на движение и парковку транспорта. Об этом сообщает Комитет по транспорту г. Казани.

Период ограничений:

С 19:00 12 мая до 07:00 18 мая будут частично перекрыты и ограничены на стоянку участки возле гостиниц, задействованных в обеспечении форума. В список вошли:

ул. Козина (напротив дома №3),

ул. Декабристов (№85Б),

ул. Чистопольская (№47А),

ул. Карла Маркса (№6),

ул. Чернышевского (№39),

ул. Островского (№35 и №61),

ул. Университетская (№16),

ул. Б. Красная (№50),

ул. Р. Зорге (№66Б),

ул. Право-Булачная (№43),

ул. Саид Галеева.

Полное ограничение движения:

С 00:00 15 мая до 00:00 17 мая будет перекрыт участок улицы Хади Такташа — от Спартаковской до М. Салимжанова. Проезд по нему будет разрешён только при наличии спецпропуска.

О форуме:

XVI KazanForum пройдёт в Казани с 13 по 18 мая 2025 года. Главная тема — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для сотрудничества». Участие подтвердили представители 87 стран мира — среди них дипломаты, бизнесмены, политики и эксперты.

KazanForum — крупнейшая площадка для диалога России и стран исламского мира по вопросам экономики, инвестиций и культуры.