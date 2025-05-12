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В Казани ограничат движение и парковку во время KazanForum 2025

С 12 по 18 мая в столице Татарстана вводятся вр...

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В Казани в связи с проведением Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" будут введены временные ограничения на движение и парковку транспорта. Об этом сообщает Комитет по транспорту г. Казани.

Период ограничений:
С 19:00 12 мая до 07:00 18 мая будут частично перекрыты и ограничены на стоянку участки возле гостиниц, задействованных в обеспечении форума. В список вошли:

  • ул. Козина (напротив дома №3),

  • ул. Декабристов (№85Б),

  • ул. Чистопольская (№47А),

  • ул. Карла Маркса (№6),

  • ул. Чернышевского (№39),

  • ул. Островского (№35 и №61),

  • ул. Университетская (№16),

  • ул. Б. Красная (№50),

  • ул. Р. Зорге (№66Б),

  • ул. Право-Булачная (№43),

  • ул. Саид Галеева.

Полное ограничение движения:
С 00:00 15 мая до 00:00 17 мая будет перекрыт участок улицы Хади Такташа — от Спартаковской до М. Салимжанова. Проезд по нему будет разрешён только при наличии спецпропуска.

О форуме:
XVI KazanForum пройдёт в Казани с 13 по 18 мая 2025 года. Главная тема — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для сотрудничества». Участие подтвердили представители 87 стран мира — среди них дипломаты, бизнесмены, политики и эксперты.

KazanForum — крупнейшая площадка для диалога России и стран исламского мира по вопросам экономики, инвестиций и культуры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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