В Казани ограничат движение и парковку во время KazanForum 2025
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В Казани в связи с проведением Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" будут введены временные ограничения на движение и парковку транспорта. Об этом сообщает Комитет по транспорту г. Казани.
Период ограничений:
С 19:00 12 мая до 07:00 18 мая будут частично перекрыты и ограничены на стоянку участки возле гостиниц, задействованных в обеспечении форума. В список вошли:
ул. Козина (напротив дома №3),
ул. Декабристов (№85Б),
ул. Чистопольская (№47А),
ул. Карла Маркса (№6),
ул. Чернышевского (№39),
ул. Островского (№35 и №61),
ул. Университетская (№16),
ул. Б. Красная (№50),
ул. Р. Зорге (№66Б),
ул. Право-Булачная (№43),
ул. Саид Галеева.
Полное ограничение движения:
С 00:00 15 мая до 00:00 17 мая будет перекрыт участок улицы Хади Такташа — от Спартаковской до М. Салимжанова. Проезд по нему будет разрешён только при наличии спецпропуска.
О форуме:
XVI KazanForum пройдёт в Казани с 13 по 18 мая 2025 года. Главная тема — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для сотрудничества». Участие подтвердили представители 87 стран мира — среди них дипломаты, бизнесмены, политики и эксперты.
KazanForum — крупнейшая площадка для диалога России и стран исламского мира по вопросам экономики, инвестиций и культуры.
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