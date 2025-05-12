Бастрыкин взял на контроль дело о разбитых дорогах в казанском поселке

Глава СК России отреагировал на жалобы жителей казанского посёлка Мирный, где дорогу не ремонтировали более 30 лет. В числе пострадавших — пенсионеры, дети, инвалид и ветеран СВО.

В посёлке Мирный Казани десятки лет не проводился капитальный ремонт дороги на улице 6-я Давликеевская. По словам местных жителей, дорожное покрытие находится в аварийном состоянии — ямы, грязь и полное отсутствие дренажа. В период дождей участок размывает, пройти и проехать невозможно.

Особенно тяжело приходится людям с ограниченными возможностями, семьям с детьми, пожилым, а также ветерану СВО, получившему ранение. Несмотря на обращения, ситуация не меняется.

После того как информация о проблеме попала в прессу, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять дело на личный контроль. В республиканском управлении СКР уже организована проверка. Её результаты доложат лично главе ведомства.