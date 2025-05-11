Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли
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Химик Максим Беловицкий заявил, что если бы человечество имело доступ к космической торговле, оно могло бы невероятно обогатиться за счёт нихония — одного из самых редких и дорогих элементов в таблице Менделеева. Он находится под номером 113 и не существует в природе на Земле.
Синтезировать нихоний возможно только в ускорителе частиц, используя дорогой изотоп — кальций-48. Его цена — около 250 тысяч евро за грамм. Для получения элемента кальций-48 разгоняют до 30 км/с и сталкивают с фольгой из америция. В результате образуется промежуточный элемент — московий, из которого затем выделяется нихоний.
Однако процесс крайне нестабилен: вероятность успешного получения нужной частицы оценивается как один шанс на 10 в 30-й степени. Из-за колоссальных затрат на технологии и сырьё, оценочная стоимость нихония может составлять около 157 секстиллионов долларов — это единица с 27 нулями.
Учёные отмечают, что если бы добыча и торговля веществами за пределами Земли стали возможны, подобные элементы могли бы стать новой экономической основой цивилизации.
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