Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Учёные оценили стоимость нихония — редкого элем...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Химик Максим Беловицкий заявил, что если бы человечество имело доступ к космической торговле, оно могло бы невероятно обогатиться за счёт нихония — одного из самых редких и дорогих элементов в таблице Менделеева. Он находится под номером 113 и не существует в природе на Земле.

Синтезировать нихоний возможно только в ускорителе частиц, используя дорогой изотоп — кальций-48. Его цена — около 250 тысяч евро за грамм. Для получения элемента кальций-48 разгоняют до 30 км/с и сталкивают с фольгой из америция. В результате образуется промежуточный элемент — московий, из которого затем выделяется нихоний.

Однако процесс крайне нестабилен: вероятность успешного получения нужной частицы оценивается как один шанс на 10 в 30-й степени. Из-за колоссальных затрат на технологии и сырьё, оценочная стоимость нихония может составлять около 157 секстиллионов долларов — это единица с 27 нулями.

Учёные отмечают, что если бы добыча и торговля веществами за пределами Земли стали возможны, подобные элементы могли бы стать новой экономической основой цивилизации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Лонгриды

день назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

exil от тараканов купить москва

Новости Казани

день назад

Под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать

Интересное в Казани

3 дня назад

Тайный код города: где в Казани учатся искусству быть “здесь и сейчас”

заказать пресс-релиз в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Не у нас

6 часов назад

Продажи автобусов в России в апреле обвалились на 56% по сравнению с 2024 годом

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках

Не у нас

день назад

Специалисты сняли ограничения с секретных документов о сознании после смерти
Новости Казани
день назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Не у нас

8 минут назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Не у нас

13 минут назад

Физики объяснили, как из хаоса возникла упорядоченная Вселенная

Не у нас

13 минут назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру

Новости Татарстана

38 минут назад

За сутки пожарные Татарстана 47 раз выезжали на вызовы
Татарстан попал в топ-5 регионов России с самой...
Новости Татарстана
38 минут назад

Татарстан попал в топ-5 регионов России с самой дешевой газировкой

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в ночь на 12 мая ожидаются заморозки до -1°C

Не у нас

3 часа назад

Ученые назвали химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Не у нас

3 часа назад

Ученые: птицы в Чернобыльской зоне показали удивительную устойчивость к радиации
«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Ста...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму