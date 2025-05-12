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В Казани украли ящик с пожертвованиями из кафедрального собора

В Казани из кафедрального собора на Баумана пох...

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В Казани двое мужчин похитили ящик с пожертвованиями из кафедрального собора на улице Баумана. Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

По предварительным данным, злоумышленники взломали дверь и проникли в здание, после чего схватили ящик с деньгами и попытались скрыться. Их действия успел заметить один из служителей храма, который сообщил в полицию.

На данный момент один из подозреваемых — 50-летний житель Казани — уже задержан. Его доставили в отделение полиции. Правоохранители продолжают поиск второго участника кражи.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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