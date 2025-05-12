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В Казани прошел фестиваль «Радио Победа» в ИТ-парке имени Башира Рамеева

Фестиваль «Радио Победа» в Казани объединил про...

предоставлено изданию

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Более 2300 человек стали участниками фестиваля «Радио Победа», который прошёл 7 мая в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева. Мероприятие, приуроченное к Дню радио и 80-летию Победы, стало настоящим мостом между героическим прошлым и цифровым будущим.


предоставлено изданию

По словам министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, без связи невозможно управление, а без управления — победа:

«Военные связисты проложили до двух миллионов километров проводов. Их подвиг — часть Великой Победы».

Что было на фестивале:

  • Полевая кухня, исторические реконструкции, выставка военной техники

  • Более 500 открыток и 100 писем-треугольников для участников СВО

  • Мастер-классы по азбуке Морзе, работе радиосредств, управлению FPV-дронами

  • Концерт с песнями «День Победы» и «Матушка-земля», награждение ветеранов связи

  • Создание коллективной картины «Полотно Победы» (21 кв. м) и 250 бумажных журавликов в память о павших связистах


предоставлено изданию

Фестиваль стал частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», показывая, как современные технологии могут сохранять память о подвиге предков и вдохновлять молодёжь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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