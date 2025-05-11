Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру

Ионосферный комплекс HAARP, способный излучать мощные радиоволны, вновь оказался в центре внимания. Как сообщает «КП», ряд экспертов предполагает, что установка может влиять на климат и даже провоцировать природные катаклизмы — включая землетрясения, наводнения и погодные аномалии.

Комплекс расположен в Норвегии и, по данным открытых источников, находится под контролем Министерства обороны США. По версии исследователей, излучаемые станцией радиоволны воздействуют на электрические слои атмосферы, вызывая искажения в ионосфере Земли.

Ранее уже высказывались гипотезы о связи работы станции с аномальной жарой, сильными снегопадами и другими климатическими явлениями в разных регионах мира, включая Черное море и восточную часть России.

Тем не менее, научных подтверждений прямого воздействия HAARP на погодные и геофизические процессы на данный момент нет. Большинство специалистов считают такие заявления частью псевдонаучных и конспирологических теорий, хотя не отрицают, что влияние радиоволн на атмосферу до конца не изучено.