Бывший глава отдела Минзема Татарстана помогал фирме матери и другому бизнесу

Во Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями и участие в предпринимательской деятельности, несмотря на официальный запрет. Обвинение в мошенничестве из дела исключено.

Суд продлил меру пресечения: Аминов останется под домашним арестом до 7 октября.

По версии следствия, в период с июня 2021 года по ноябрь 2024-го чиновник, используя своё служебное положение, содействовал пяти организациям — «Аккад», «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент» — в получении договоров аренды на государственную недвижимость.

Особое внимание прокуратура уделяет фирме «Аккад», зарегистрированной на его мать. По словам старшего помощника прокурора Татьяны Масловой, действия Аминова нанесли ущерб бюджету на сумму 2,8 млн рублей — он якобы занижал арендные ставки и предоставлял преференции приближённым компаниям.

«Он планировал распоряжаться государственным имуществом по собственному усмотрению», — добавил гособвинитель.

Сам Ильшат Аминов свою вину не признаёт. Он утверждает, что не имел отношения к оценке стоимости аренды, а его обязанности касались других задач.

На суде он просил смягчения меры пресечения, ссылаясь на тяжёлое состояние жены, которой предстоит курс химиотерапии, а также на наличие двух несовершеннолетних детей.

Продолжение судебного следствия и зачитывание обвинения назначено на следующее заседание, пишет Татар-Информ.