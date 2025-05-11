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Продажи автобусов в России в апреле обвалились на 56% по сравнению с 2024 годом

Продажи автобусов в России в апреле упали на 56...

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По данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2025 года в России было реализовано 934 новых автобуса. Несмотря на рост продаж на 24% по сравнению с мартом, годовая динамика остаётся отрицательной — продажи упали на 56% по сравнению с апрелем 2024 года.

Лидером среди брендов традиционно остаётся российский PAZ — в середине весны продано 392 автобуса этой марки. Второе место занимает LIAZ с результатом 164 единицы, третье — китайский производитель Yutong, реализовавший 89 автобусов. Также в пятёрку вошли российские Volgabus (69 шт.) и NEFAZ (59 шт.).

В модельном рейтинге лидируют «пазики»:

  • PAZ 3204 — 156 шт.

  • PAZ 3205 — 125 шт.

  • PAZ 4234 — 107 шт.
    Следом идут модели LIAZ 5292 (89 шт.) и LIAZ 4292 (75 шт.).

Всего за январь–апрель 2025 года в стране было продано 2 938 новых автобусов — это на 60% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Эксперты связывают снижение с общим сокращением госзакупок и переориентацией рынка на ремонт существующего автопарка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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