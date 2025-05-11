Ученые назвали химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Редчайший элемент периодической таблицы — нихоний (№113) — может стоить астрономических денег. По словам химика Максима Беловицкого, если бы у человечества был доступ к космической торговле, этот элемент мог бы стать источником колоссального обогащения.

Нихоний не встречается в природе. Его возможно получить только в ускорителе частиц, используя дорогой изотоп — кальций-48. Один грамм карбоната кальция-48 стоит около 250 тысяч евро, и это только начало сложного и затратного процесса.

Для создания нихония кальций-48 разгоняют до 30 км/с и сталкивают с америциевой фольгой. Результат — образование элемента московий, из которого с огромным трудом можно выделить нихоний. Однако вероятность успешного синтеза — меньше, чем один шанс из десяти в 27-й степени.

Именно из-за невероятной сложности производства и крайне низкой вероятности успеха, стоимость одного атома нихония теоретически может достигать 157 секстиллионов долларов — это число с 27 нулями после единицы.

Учёные подчёркивают: если бы человечество могло добывать подобные элементы за пределами Земли, это открыло бы путь к новой экономике и научным прорывам.