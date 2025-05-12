Кому не нужно платить за капремонт в Татарстане: список льготников обновлен

В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется за счёт собственников жилья. Однако для некоторых категорий граждан действуют льготы, которые освобождают их от этой обязанности полностью или частично. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.

Кто полностью освобождён от уплаты:

пенсионеры старше 80 лет;

владельцы квартир в аварийных домах;

Герои СССР, России, Соцтруда, а также кавалеры ордена Славы;

собственники жилья в домах, включённых в программу реновации;

владельцы квартир, изымаемых для нужд государства.

Кто получает 50% скидку:

пенсионеры от 70 лет, если проживают без трудоспособных членов семьи;

инвалиды I и II групп;

ветераны войны и боевых действий;

граждане, пострадавшие от радиационных катастроф;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

участники СВО и их ближайшие родственники.

Такие меры поддержки помогают снизить финансовую нагрузку на тех, кто особенно в ней нуждается. Чтобы получить льготу, необходимо обратиться с заявлением и подтверждающими документами в органы соцзащиты или управляющую компанию.