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В Казани пройдет крупнейшая выставка по недвижимости в рамках KazanForum

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С 13 по 18 мая в Казани в рамках международного форума KazanForum 2025 пройдёт масштабная выставка International Property Market, организованная при поддержке Минстроя России. Об этом сообщил министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, это крупнейшее событие в сфере недвижимости, которое объединит 54 компании из 74 стран мира, включая Россию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, Малайзию и другие исламские государства. Для сравнения: в 2024 году в выставке участвовали 33 компании — рост почти в два раза.

Цели выставки — укрепление международного сотрудничества, продвижение передовых строительных практик и технологических решений, развитие диалога между девелоперами, архитекторами, инвесторами и агентами рынка недвижимости.

Кто примет участие:

  • 22 компании из России, включая 13 федеральных застройщиков из Москвы: «Самолёт», «Капитал групп», «Кортрос», «Страна Девелопмент», «МR Групп» и другие.

  • Застройщики из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Калининграда, Краснодара.

  • 9 компаний из Татарстана: «Суварстроит», «Ак Барс Дом», «СМУ-88», «Унистрой», ПИК, «Новострой», «КамаСтройИнвест» и др.

  • 7 зарубежных девелоперов из ОАЭ, Азербайджана и Грузии.

Образовательный блок представит КГАСУ, где молодые архитекторы покажут свои проекты. Помимо выставки, пройдут 20 деловых сессий с участием федеральных и региональных руководителей, архитекторов, инвесторов и международных гостей.

«Такой масштабный интерес говорит о роли Татарстана как центра архитектуры, инвестиций и девелопмента», — отметил Марат Айзатуллин.

На сессиях обсудят новые тренды в строительстве, инвестициях, создании общественных пространств и международных проектах.

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