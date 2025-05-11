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В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках

Госдума обсуждает законопроект об обязательной ...

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В Госдуме рассматривается законопроект, который обяжет выпускников медицинских вузов, обучавшихся на бюджете, отработать не менее трёх лет в государственных медучреждениях. В противном случае студентам придётся выплатить штраф, в три раза превышающий стоимость обучения. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Для примера: шестилетнее обучение на «Лечебном деле» в КГМУ стоит около 2,85 млн рублей. Штраф за отказ может достигнуть 8,5 млн рублей.

Инициатива исходит от Минздрава России и направлена на устранение дефицита кадров в системе здравоохранения. Работать можно будет в любой медорганизации, оказывающей помощь по ОМС, в том числе частной. Трудоустройство должно быть оформлено в течение года после выпуска. Похожий механизм давно применяется при целевом обучении и в программе «Земский доктор».

Однако студенты уже выражают обеспокоенность: они надеются завершить обучение до вступления закона в силу (предположительно — с 1 сентября 2026 года). Некоторые считают это несправедливым, потому что после восьмелетней учеьы их обяжут работать за низкую зарплату.

С критикой выступил и глава сети клиник «Медел» Ленар Салахутдинов. Он считает, что такие меры отпугнут абитуриентов, а проблему дефицита врачей лучше решать за счёт повышения зарплат и снижения бумажной нагрузки.

Депутат Айрат Фаррахов поддерживает идею пересмотра условий труда медиков, указывая на необходимость повышения заработной платы за счёт перераспределения средств ОМС.

По мнению юристов и экспертов, нововведение может оказаться спорным: его эффективность напрямую зависит от уровня информированности поступающих и прозрачности условий обучения. Врач Ильдус Лутфуллин уверен, что обязательная отработка может стать толчком для профессионального становления, если правила будут ясны с самого начала.

В Татарстане, по данным Минздрава, уже действует модель четырёхсторонних договоров со студентами медколледжей — выпускники обязаны отработать три года в конкретных организациях. Это позволяет закрывать кадровый дефицит. Кроме того, с 1 сентября в республике медсёстры получат право выполнять врачебные функции при отсутствии врача — такую практику уже применяют в ряде стран.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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