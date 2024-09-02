Восемь человек доставлены в больницы с места аварии в Нижегородской области

В воскресенье, на трассе в Нижегородской области произошла крупная автомобильная авария, в результате которой, по уточненной информации от Министерства здравоохранения региона, пострадали шестнадцать человек. В аварии погибли восемь человек, среди которых, к счастью, не оказалось детей.

Состояние одного из пострадавших оценивается как чрезвычайно тяжелое. Трое были доставлены в больницу, получив тяжелые травмы, а четверо — травмы средней степени тяжести. На месте аварии работали пять бригад скорой помощи из близлежащих районов.

Инцидент произошел на 357 километре автомагистрали, когда минивэн, следующий из Казахстана в Москву, столкнулся с отбойником и перевернулся. Полиция и прокуратура региона уже приступили к расследованию обстоятельств аварии, чтобы выяснить причины, которые привели к таким трагическим последствиям.

Это дорожно-транспортное происшествие стало одним из самых тяжелых за последние месяцы на данном участке дороги и напомнило о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мер безопасности, сообщает interfax.ru.