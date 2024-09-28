Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Водителей старше этого возраста в России потеряют водительские права

В свете нарастающей обеспокоенности по поводу б...

insighteyecare.ca

Подписаться в Telegram

В свете нарастающей обеспокоенности по поводу безопасности на дорогах, Государственная Дума России рассмотрит новый законопроект, предложенный фракцией "Новые люди" в рамках текущей осенней сессии. Законопроект предусматривает введение обязательной медицинской комиссии для водителей в возрасте старше 80 лет при продлении водительских прав.

Основная цель предложения — повысить уровень безопасности на дорогах, обеспечивая, чтобы пожилые водители регулярно подтверждали свою способность к безопасному управлению автомобилем. По данным Министерства здравоохранения, с возрастом у человека могут снижаться как физические, так и когнитивные функции, что повышает вероятность дорожных инцидентов.

Общественные реакции на законопроект оказались смешанными. С одной стороны, многие поддерживают инициативу как способ снизить риск аварий. С другой стороны, критики считают, что это ограничивает личную свободу пожилых людей и вмешивается в их самостоятельный образ жизни, где вождение играет важную роль.

Медицинская значимость законопроекта подчеркивается тем, что проведение постоянных медицинских осмотров - это гарантия выявления изменений, проявляющихся с возрастом, которые оказывают влияние на управление автомобилем. Помимо того, это способ адаптировать лечение хронических заболеваний.

Вопрос баланса между безопасностью и свободой остается актуальным. Важно разработать меры, которые помогут поддерживать как безопасность на дорогах, так и независимость и активность старшего поколения.

Альтернативные предложения включают в себя не только медосмотры, но и образовательные программы для пожилых водителей, улучшение услуг общественного транспорта, и предоставление альтернативных средств передвижения, что может помочь сократить зависимость от личных автомобилей.

Этот законопроект может стать важной вехой в обсуждении того, как лучше совместить личные свободы с общественной безопасностью, и предложит новые подходы к оценке способности пожилых людей к управлению автомобилем, акцентируя внимание на здоровье и безопасности водителей и всех участников дорожного движения.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

25 сентября в аварии на трассе М-12 погиб татарстанский предприниматель

Интересное в Казани

день назад

Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые ожидают автовладельцев в октябре

убить тараканов вызвать службу

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска

Интересное в Казани

3 дня назад

Всё о Манго – Экзотический фрукт с богатой историей

сколько стоит квадратный метр шпаклевки в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

3 часа назад

В Челнах загорелся пассажирский автобус

Новости Казани

день назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Новости Казани

день назад

Студента 2 курса из Казани судят за экстремизм

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане утром 27 сентября на М-7 нашли мертвого медвежонка

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ поручил создать закон о матподдержке сотрудников МВД
Новости Татарстана
2 часа назад

Минниханов акцентировал внимание на жилье для сирот

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов по...

Новости Казани

час назад

Казанский аэропорт встретил первый рейс из Шанхая, где прилетели 250 человек

Интересное в Казани

день назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку

Новости Казани

2 часа назад

В Казани изменится маршрут 33 автобуса

Новости Казани

2 часа назад

Казань подтверждает статус культурного центра с 32% наследия

Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки ...
Новости Казани
день назад

Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки на Восстания

Новости Татарстана

2 часа назад

Пресс-служба опровергла слухи о болезни Шаймиева

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане план по благоустройству выполнен 97%

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанский предприниматель задолжал налогов на 26 миллионов рублей
Хватит гуглить симптомы: казанские врачи расска...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам