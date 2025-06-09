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Водителей предупредили: с 10 июня 2025 начнут лишать прав за опущенные стекла

С 10 июня в России стартуют усиленные проверки ...

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С 10 июня в России стартуют усиленные проверки на дорогах. Автомобилистам стоит готовиться не только к стандартным патрулям ГИБДД, но и к инспекциям от других ведомств.

Инспекторы уже получили инструкции обращать внимание на определённые детали поведения водителей, которые могут стать основанием для остановки и досмотра.

Опущенные стекла — потенциальный сигнал для досмотра

Открытые окна в автомобиле, особенно при прохладной или дождливой погоде, теперь могут привлечь внимание сотрудников правопорядка. Если водитель решает проветрить салон, инспекторы могут расценить это как признак алкогольного опьянения: запотевшие стёкла в подобных условиях часто провоцируют такое поведение. В случае подозрения возможна остановка, проверка и даже лишение прав.

К проверкам подключат охотнадзор и экологические службы

Новые рейды затронут не только городские улицы, но и загородные трассы. Контроль будут осуществлять не только сотрудники ГИБДД, но и представители охотнадзора, а также специалисты по природопользованию. Главная задача — выявить водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

Рейды совпадают с пиком сезона охоты и рыбалки. Автовладельцы массово выезжают на природу с оружием и снастями. Поэтому проверяющие сконцентрируют внимание на дорогах рядом с охотничьими угодьями и рыболовными базами. Открытые окна — один из ключевых признаков, на который будут обращать внимание при подозрении на алкогольное опьянение.

Нарушения могут повлечь серьёзные последствия

Особую осторожность должны проявлять те, кто перевозит оружие. Если при проверке выяснится, что водитель пьян, ему может грозить не только лишение прав, но и запрет на хранение и ношение оружия сроком до двух лет. Отказ от прохождения освидетельствования приравнивается к признанию вины и влечёт те же санкции, что и положительный результат.

Водителям советуют быть особенно внимательными

Автомобилистам стоит соблюдать правила особенно строго, если планируется поездка в охотничьи или рыболовные места. Усиленные проверки в таких районах уже начались, и любое нарушение может привести к серьёзным последствиям.

Будьте внимательны, соблюдайте правила и избегайте рисков, связанных с вождением в состоянии опьянения.

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