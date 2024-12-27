Вместо «Оливье» и «Мимозы» готовим за 5 минут салат «Валерия»: быстро, очень вкусно и совсем недорого
ovkuse.ru
Замените традиционные салаты «Оливье» и «Мимоза» на необычный и простой в приготовлении салат «Валерия». Этот салат не только сэкономит ваше время, но и удивит гостей своим вкусом, не требуя значительных финансовых затрат.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Морковь корейская – 200 г
- Твердый сыр – 100 г
- Яйца куриные – 4 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Укроп свежий – небольшой пучок
- Зеленый лук – небольшой пучок
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Пошаговый процесс приготовления
- Подготовка ингредиентов:
Яйца: сварите яйца до твердости, охладите, очистите и нарежьте кубиками.
Крабовые палочки: нарежьте крабовые палочки на кубики или же полоски, в зависимости от ваших предпочтений.
Сыр: используйте крупную терку для натирания твердого сыра.
Морковь: укоротите длинные куски корейской моркови, если необходимо.
- Измельчение зелени и чеснока:
Нарежьте укроп и зеленый лук.
Чеснок лучше всего измельчить при помощи пресса.
- Смешивание компонентов:
В одной миске объедините подготовленные крабовые палочки, морковь, яйца, сыр, зелень и чеснок.
- Заправка и приправы:
Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
Основательно перемешайте все компоненты, чтобы заправка равномерно распределилась.
- Сервировка:
Переложите салат в подходящую посуду для подачи на стол.
- Подача и украшение:
Салат «Валерия» отлично подается в качестве основного блюда на праздничном столе. Его вкус украсит любое торжество, добавив яркие нотки благодаря сочетанию крабовых палочек и корейской моркови, а мягкость сыра и яиц сделает текстуру салата невероятно приятной.
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