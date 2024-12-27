Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Вместо «Оливье» и «Мимозы» готовим за 5 минут салат «Валерия»: быстро, очень вкусно и совсем недорого

Замените традиционные салаты «Оливье» и «Мимоза...

ovkuse.ru

Подписаться в Telegram

Замените традиционные салаты «Оливье» и «Мимоза» на необычный и простой в приготовлении салат «Валерия». Этот салат не только сэкономит ваше время, но и удивит гостей своим вкусом, не требуя значительных финансовых затрат.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Морковь корейская – 200 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Укроп свежий – небольшой пучок
  • Зеленый лук – небольшой пучок
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Пошаговый процесс приготовления

  • Подготовка ингредиентов:

Яйца: сварите яйца до твердости, охладите, очистите и нарежьте кубиками.

Крабовые палочки: нарежьте крабовые палочки на кубики или же полоски, в зависимости от ваших предпочтений.

Сыр: используйте крупную терку для натирания твердого сыра.

Морковь: укоротите длинные куски корейской моркови, если необходимо.

  • Измельчение зелени и чеснока:

Нарежьте укроп и зеленый лук.

Чеснок лучше всего измельчить при помощи пресса.

  • Смешивание компонентов:

В одной миске объедините подготовленные крабовые палочки, морковь, яйца, сыр, зелень и чеснок.

  • Заправка и приправы:

Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.

Основательно перемешайте все компоненты, чтобы заправка равномерно распределилась.

  • Сервировка:

Переложите салат в подходящую посуду для подачи на стол.

  • Подача и украшение:

Салат «Валерия» отлично подается в качестве основного блюда на праздничном столе. Его вкус украсит любое торжество, добавив яркие нотки благодаря сочетанию крабовых палочек и корейской моркови, а мягкость сыра и яиц сделает текстуру салата невероятно приятной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Раненого после стрельбы тренера оперируют в больнице Челнов

Важное в РТ

3 часа назад

билайн вместе с татарстанцами запланирует места, где нужно улучшить связь

сетка для вентиляции от насекомых

Новости Казани

3 часа назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Важное в РТ

2 дня назад

В Казани появился обновленный офиса Сбера

ультразвуковая сварка проводов в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

Новости Казани

день назад

Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Новости Татарстана

день назад

Упавший в Казахстане самолет совершал рейсы в Казань за два дня до трагедии

Новости Татарстана

22 часа назад

Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Новости Татарстана

18 часов назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году
Новости Казани
2 дня назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Казани

2 часа назад

В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт

Важное в РТ

2 часа назад

В 2024 году татарстанцы больше всех регионов проводили деловые встречи онлайн

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани запустили второй платный участок Вознесенского тракта

Новости Казани

18 часов назад

В Казани школьника сбили на скользком участке проспекта Победы
Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменен...
Лонгриды
2 дня назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Казани

19 часов назад

IT-премия «Стартап Батыр»: новые герои цифровой эпохи

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане обсудили перспективы развития IT на конференции «Татар Сан»

Новости Татарстана

20 часов назад

Новый театр Камала попал в Росреестр
Новости России
6 дней назад

Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29%