Вместо «Оливье» и «Мимозы» готовим за 5 минут салат «Валерия»: быстро, очень вкусно и совсем недорого

Замените традиционные салаты «Оливье» и «Мимоза» на необычный и простой в приготовлении салат «Валерия». Этот салат не только сэкономит ваше время, но и удивит гостей своим вкусом, не требуя значительных финансовых затрат.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Морковь корейская – 200 г

Твердый сыр – 100 г

Яйца куриные – 4 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Укроп свежий – небольшой пучок

Зеленый лук – небольшой пучок

Майонез – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка ингредиентов:

Яйца: сварите яйца до твердости, охладите, очистите и нарежьте кубиками.

Крабовые палочки: нарежьте крабовые палочки на кубики или же полоски, в зависимости от ваших предпочтений.

Сыр: используйте крупную терку для натирания твердого сыра.

Морковь: укоротите длинные куски корейской моркови, если необходимо.

Измельчение зелени и чеснока:

Нарежьте укроп и зеленый лук.

Чеснок лучше всего измельчить при помощи пресса.

Смешивание компонентов:

В одной миске объедините подготовленные крабовые палочки, морковь, яйца, сыр, зелень и чеснок.

Заправка и приправы:

Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.

Основательно перемешайте все компоненты, чтобы заправка равномерно распределилась.

Сервировка:

Переложите салат в подходящую посуду для подачи на стол.

Подача и украшение:

Салат «Валерия» отлично подается в качестве основного блюда на праздничном столе. Его вкус украсит любое торжество, добавив яркие нотки благодаря сочетанию крабовых палочек и корейской моркови, а мягкость сыра и яиц сделает текстуру салата невероятно приятной.