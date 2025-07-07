Владельцы сбережений в полном недоумении с 11 июля: ЦБ объявил неожиданную новость

В 2025 году процентные ставки по депозитам в крупнейших российских банках продолжили снижаться, что обусловлено политикой Центробанка России и текущей экономической ситуацией.

В этой статье мы рассмотрим, как изменяются ставки, что вызвало их снижение и как это влияет на вкладчиков.

Как изменяются ставки?

На конец мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 банках составила 19,39% годовых, что ниже показателя начала месяца (19,60%) и значительно меньше, чем исторический максимум в 22,28% в декабре 2024 года.

Разделение ставок по срокам:

Краткосрочные депозиты (до 90 дней): 18,07%.

Депозиты от 91 до 180 дней: 18,81%.

Депозиты от 6 месяцев до 1 года: 18,66%.

Долгосрочные депозиты (свыше 1 года): 17,50%.

Причины снижения ставок

Главным фактором снижения ставок является политика Центробанка России. В июне 2025 года ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт до 20% годовых на фоне стабилизации инфляции. После повышения ключевой ставки в 2022 году до 20,51%, ставки по депозитам начали снижаться.

Как менялись ставки в 2025 году?

В начале 2025 года ставки по депозитам в крупных банках составляли 23–24% годовых. Например:

Краткосрочные депозиты на 3 месяца — 21,48%,

На 6 месяцев — 21,78%,

На 1 год — 20,84%.

К апрелю ставки начали снижаться, и к июню максимальная ставка по краткосрочным депозитам в топ-10 банках составила 19,4%.

Прогнозы на будущее

Если тенденция по снижению ключевой ставки сохранится, ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16% к концу июня 2025 года, а долгосрочные депозиты продолжат дешеветь.

Влияние на вкладчиков

Снижение ставок по депозитам вынуждает вкладчиков искать новые способы сохранения и увеличения своих средств. Несмотря на это, депозиты на срок 1 год продолжают оставаться популярными среди россиян.

Важные выводы для вкладчиков

Снижение ставок — это часть финансовой политики по снижению инфляции. Вкладчикам важно следить за изменениями ставок и рассматривать альтернативы, чтобы сохранить доходность своих сбережений.