Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Владельцы сбережений в полном недоумении с 11 июля: ЦБ объявил неожиданную новость

Снижение ставок по депозитам в крупнейших банка...

mc.bk55.ru

Подписаться на Дзен.канал

В 2025 году процентные ставки по депозитам в крупнейших российских банках продолжили снижаться, что обусловлено политикой Центробанка России и текущей экономической ситуацией.

В этой статье мы рассмотрим, как изменяются ставки, что вызвало их снижение и как это влияет на вкладчиков.

Как изменяются ставки?

На конец мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 банках составила 19,39% годовых, что ниже показателя начала месяца (19,60%) и значительно меньше, чем исторический максимум в 22,28% в декабре 2024 года.

Разделение ставок по срокам:

  • Краткосрочные депозиты (до 90 дней): 18,07%.

  • Депозиты от 91 до 180 дней: 18,81%.

  • Депозиты от 6 месяцев до 1 года: 18,66%.

  • Долгосрочные депозиты (свыше 1 года): 17,50%.

Причины снижения ставок

Главным фактором снижения ставок является политика Центробанка России. В июне 2025 года ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт до 20% годовых на фоне стабилизации инфляции. После повышения ключевой ставки в 2022 году до 20,51%, ставки по депозитам начали снижаться.

Как менялись ставки в 2025 году?

В начале 2025 года ставки по депозитам в крупных банках составляли 23–24% годовых. Например:

  • Краткосрочные депозиты на 3 месяца — 21,48%,

  • На 6 месяцев — 21,78%,

  • На 1 год — 20,84%.

К апрелю ставки начали снижаться, и к июню максимальная ставка по краткосрочным депозитам в топ-10 банках составила 19,4%.

Прогнозы на будущее

Если тенденция по снижению ключевой ставки сохранится, ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16% к концу июня 2025 года, а долгосрочные депозиты продолжат дешеветь.

Влияние на вкладчиков

Снижение ставок по депозитам вынуждает вкладчиков искать новые способы сохранения и увеличения своих средств. Несмотря на это, депозиты на срок 1 год продолжают оставаться популярными среди россиян.

Важные выводы для вкладчиков

Снижение ставок — это часть финансовой политики по снижению инфляции. Вкладчикам важно следить за изменениями ставок и рассматривать альтернативы, чтобы сохранить доходность своих сбережений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

20 часов назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Не у нас

день назад

Протоиерей Гусаков объяснил, отпевают ли усопших перед кремацией

гормональные гербициды

Не у нас

день назад

Русские старцы пророчат будущее России через молитву и веру

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

монтаж межкомнатных дверей цена за работу в Казани

Не у нас

9 часов назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запускают пилотный проект "Социальная няня" для помощи молодым семьям

Не у нас

19 часов назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Новости Татарстана

день назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы
Новости Татарстана
20 часов назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

В Татарстане не установлены владельцы почти 800...

Не у нас

9 часов назад

Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни

Не у нас

9 часов назад

РПЦ объяснила, почему западный взгляд на ИИ не подходит православию

Не у нас

9 часов назад

Иерей объяснил, как вера жены может повлиять на семью

Не у нас

9 часов назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии
Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татар...
Новости Татарстана
день назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

Не у нас

19 часов назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Не у нас

20 часов назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала
Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Каз...
Интересное в Казани
6 дней назад

Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Казани рассказал, как коронка спасает от удаления