Загадочные радиосигналы из Антарктиды не поддаются объяснению

Антенна ANITA, установленная в Антарктиде для отслеживания космических частиц, неожиданно зафиксировала аномальные радиосигналы. Волны исходят из-подо льда под углом около 30 градусов — с такой глубины ранее сигналы не поступали.

Исследование данных с 2004 по 2018 год показало, что природа этих сигналов не совпадает ни с одним из известных научных явлений. Астрофизик Стефани Виссель считает, что это точно не нейтрино. Возможные объяснения — либо неизвестная науке частица, либо редкое явление распространения волн во льду.

Пока ученые ищут научное объяснение, сторонники конспирологических теорий предполагают, что сигналы могут исходить от скрытой антарктической цивилизации.

Источник: Царьград