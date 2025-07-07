Фестиваль «Горький +» завершился в Татарстане ярким спектаклем

В Республике Татарстан завершился фестиваль искусств «Горький +», стартовавший 4 июля. За несколько дней жители и гости региона посетили более 50 мероприятий, прошедших на 11 культурных площадках в Казани, Альметьевске и Красновидово.

Финальным событием стал спектакль-концерт «Рождение человека» под руководством Марины Брусникиной. Главные роли исполнили Юлия Пересильд и Евгений Миронов, также в постановке участвовали ансамбль «Комонь» и симфонический оркестр Татарстана. В основу спектакля легли два рассказа Максима Горького — «Страсти-мордасти» и «Рождение человека», что позволило передать и трагичность, и силу человеческого духа.

В заключительный вечер на сценах театра им. Галиасгара Камала прошли и другие выступления — моноспектакль Авангарда Леонтьева, постановка «Итальянские истории» с участием Ольги Остроумовой и др. Билеты на все мероприятия были распроданы заранее.

Фестиваль направлен на популяризацию творчества Максима Горького. В 2025 году он проходит в расширенном формате — до этого его уже приняли Нижний Новгород, а московская часть стартует 27 августа и завершится в конце лета.

Источник: ТАСС