Афганистан выразил благодарность Минниханову за поддержку

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за помощь в непростые для страны времена. Об этом он заявил в обращении к Российскому деловому центру Афганистана на фоне признания Россией Исламского Эмирата Афганистан.

Азизи выразил уважение и признательность, отметив, что в условиях глобальных кризисов шаг России по признанию Афганистана стал проявлением солидарности и мудрости. Он также подчеркнул значимость совместной работы с российской стороной и Татарстаном.

Министр надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества, развитие диалога и объединение усилий ради мира и безопасности.

Источник: Tatar-inform