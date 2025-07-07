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Афганистан выразил благодарность Минниханову за поддержку

Министр промышленности и торговли Афганистана Н...

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Министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за помощь в непростые для страны времена. Об этом он заявил в обращении к Российскому деловому центру Афганистана на фоне признания Россией Исламского Эмирата Афганистан.

Азизи выразил уважение и признательность, отметив, что в условиях глобальных кризисов шаг России по признанию Афганистана стал проявлением солидарности и мудрости. Он также подчеркнул значимость совместной работы с российской стороной и Татарстаном.

Министр надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества, развитие диалога и объединение усилий ради мира и безопасности.

Источник: Tatar-inform

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