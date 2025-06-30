Владельцы сбережений в полном недоумении с 1 июля: ЦБ объявил неожиданное сообщение

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В 2025 году процентные ставки по вкладам в росс...

duma.gov.ru

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В 2025 году процентные ставки по вкладам в российских банках продолжают снижение, что вызывает внимание аналитиков. Причины такого снижения связаны с действиями Центробанка России и общей экономической ситуацией.

Как изменяются ставки по вкладам

Согласно данным Центробанка России, максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших российских банках на конец мая 2025 года составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с маем, когда ставка была 19,60%, и значительное снижение по сравнению с историческим пиком в декабре 2024 года (22,28%).

Наибольшее снижение ставок затронуло краткосрочные депозиты (до 90 дней), где ставка составила 18,07%. Вклады на срок от 91 до 180 дней предлагают 18,81%, а на срок от 6 месяцев до 1 года — 18,66%. Долгосрочные депозиты (свыше 1 года) имеют ставки около 17,50%.

Средняя ставка по вкладам в конце мая 2025 года:

  • До 90 дней: 18,07%

  • 91–180 дней: 18,81%

  • От 6 месяцев до 1 года: 18,66%

  • Свыше 1 года: 17,50%

Причины снижения ставок

Основной причиной снижения ставок является изменение политики Центробанка России. В начале июня 2025 года ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт, составив 20% годовых. Это решение связано с замедлением инфляции.

Как менялись ставки в 2025 году

В январе 2025 года ставки по вкладам в крупнейших банках страны составили 23-24% годовых. В апреле ставки начали снижаться, и в мае 2025 года продолжили снижаться в большинстве крупных банков.

Прогнозы на будущее

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то к июню 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут опуститься до 15,5-16%, а ставки по долгосрочным вкладам будут продолжать снижение.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок является частью экономической политики, направленной на стабилизацию экономики. Вкладчикам стоит следить за изменениями ставок и рассматривать альтернативные способы сохранения и приумножения своих средств.

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