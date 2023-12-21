Владельцев квартир заставят раскошелиться: новая инициатива Госдумы ударит по карману

Граждан Российской Федерации возможно могут обязать покупать и устанавливать за свой счет газовые датчики, если их дома газифицированы, пишут «Челнинские известия».

Чтобы обеспечить большую безопасность для жителей домов с газовыми системами ввиду участившихся случаев взрывов в таких квартирах, депутаты Государственной думы предложили законопроект, который подразумевает то, что владельцам газифицированного жилья нужно будет самим купить специальные устройства для измерения газа, иначе говоря, газоанализаторы.

Юрист объяснил, что данное нововведение будет весьма целесообразным и оправдает затраты граждан страны, когда это поможет предотвратить хотя бы один взрыв бытового газа.

Авторы предполагаемой нормы уточнили, что не исключается тот факт, что средства, которые россияне потратят на газовые датчики, впоследствии будут возмещены им за счет взносов на капитальный ремонт.