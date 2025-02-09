Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не утащить — легкий и быстрый рецепт

Свекольный салат – это не только витаминная бомба для вашего организма, но и великолепное гастрономическое удовольствие. Простой в приготовлении и невероятно вкусный, этот салат заставит ваших домочадцев просить добавки.

Необходимые ингредиенты:

Свекла – 3 средних размера

Орехи грецкие – 50 г

Чеснок – 2 зубчика

Свежая зелень (укроп или петрушка) – для украшения

Соль и черный перец – по вкусу

Масло оливковое – 2 столовые ложки

Лимонный сок или уксус – для заправки, 1 столовая ложка

Инструкция по приготовлению:

Подготовка свеклы: Очистите и запеките свеклу, завернув её в фольгу, при температуре 200°C в течение примерно часа. После выпекания дайте свекле остыть, затем очистите и натрите на крупной терке. Приготовление орехов: На сухой сковороде подрумяньте грецкие орехи, после чего измельчите их с помощью блендера или кофемолки. Заправка: В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец до однородности. Смешивание ингредиентов: В большой миске объедините натертую свеклу, подготовленные орехи и заправку. Добавьте мелко нарезанную зелень. Подача: Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике хотя бы полчаса, чтобы вкусы полностью соединились.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

Этот салат идеально сочетает в себе питательные свойства свеклы, полезные жиры орехов и аромат свежих трав. Свекла известна своими антиоксидантными свойствами, а орехи добавляют текстуру и насыщенность блюду. Чеснок и зелень приносят свежесть и яркие нотки вкуса.

Кастомизация блюда:

Этот салат легко адаптировать под любые вкусовые предпочтения. Добавьте яблочные дольки для сладости, сыр фета для кремовости или подсушенные томаты для кислинки. Экспериментируйте с ингредиентами, чтобы сделать каждое блюдо уникальным.

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