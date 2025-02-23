Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Вкусный салат со свеклой: гостей и родных от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Свекольные салаты — это не только полезно, но и...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Свекольные салаты — это не только полезно, но и невероятно вкусно! Они просты в приготовлении, подходят для любого стола и всегда вызывают восторг у гостей. Этот легкий и быстрый рецепт салата со свеклой настолько хорош, что родные и друзья будут просить добавку!

Почему стоит приготовить этот салат?

  • Полезный состав – свекла богата витаминами, железом и антиоксидантами.
  • Простые ингредиенты – все найдется на кухне или в ближайшем магазине.
  • Легкость приготовления – справится даже новичок.
  • Яркий вкус – сочетание сладости свеклы и пикантных добавок делает блюдо особенным.

Что понадобится для салата?

Основные ингредиенты:

  • 2 средние свеклы
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г грецких орехов
  • 2 ст. ложки сметаны или натурального йогурта
  • Соль, перец по вкусу

Дополнительные ингредиенты (по желанию):

  • 50 г твердого сыра (для более насыщенного вкуса)
  • 1 ч. ложка лимонного сока (для пикантности)
  • 1 ч. ложка меда (для баланса вкусов)

Как приготовить салат со свеклой?

1 Свеклу отварить или запечь до готовности, остудить и натереть на крупной терке.
2 Чеснок измельчить, орехи слегка поджарить на сухой сковороде.
3 В глубокой миске смешать свеклу, чеснок, орехи, добавить соль и перец.
4 Заправить сметаной (или йогуртом), тщательно перемешать.
5 Оставить салат на 15 минут, чтобы вкусы лучше раскрылись.

Почему этот салат так популярен?

  • Необычное сочетание вкусов – сладость свеклы, пикантность чеснока, хруст орехов и нежная заправка.
  • Полезный состав – салат насыщает, но остается легким.
  • Можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу и рыбе.

Полезные советы:

  • Для еще более насыщенного вкуса добавьте немного твердого сыра.
  • Свеклу лучше запекать – так сохраняются витамины и натуральная сладость.
  • Чтобы салат выглядел эффектнее, украсьте его зеленью или зернами граната.

Этот быстрый салат со свеклой – идеальный вариант для ужина, праздничного стола или полезного перекуса. Гости и родные точно оценят его вкус, а готовить его проще простого!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей

Новости Татарстана

день назад

Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

служба по истреблению тараканов

Новости Казани

день назад

Появилось видео выступления Загитовой на льду Амура

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

юридическое сопровождение стартапов в Казани

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани и Нижнекамска 22 февраля ввели временные ограничения

Новости Казани

день назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Новости Татарстана

день назад

3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Новости Казани

день назад

Диспетчеры потеряли связь с летевшим по маршруту Горно-Алтайск - Казань самолетом
Лонгриды
2 дня назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Никита Королев — мастер спорта международного к...

Не у нас

час назад

Самыми завидными женихами стали айтишники, их выбрали 60% россиянок

Не у нас

час назад

Опрос показал: самые ужасные подарки на 23 февраля

Не у нас

2 часа назад

Эксперимент показал: ИИ научился хитрить и обманывать

Новости Татарстана

2 часа назад

Долгожданное потепление ждет татарстанцев 24 февраля
В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются тум...
Новости Татарстана
день назад

В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются туман и холод

Новости Татарстана

2 часа назад

Исследование hh.ru: на какие должности претендуют мужчины в Татарстане

Новости Казани

4 часа назад

Возобновились споры жителей Татарстана о смене часового пояса

Не у нас

4 часа назад

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
6 дней назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев