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Вкусный салат со свеклой: домочадцев от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Наш легкий и быстрый рецепт салата со свеклой г...

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Откройте для себя кулинарный секрет, который превратит обыденную свеклу в экстраординарный салат, ставший хитом семейных ужинов.

Этот рецепт сочетает в себе нежность свеклы, свежесть яблок, и пикантность сыра фета, создавая идеальное блюдо для любого случая.

Ингредиенты, которые работают чудеса:

  • Свежая свекла – 3 штуки, запеченные до идеальной мягкости
  • Хрустящие зеленые яблоки – 2 штуки, для добавления свежести
  • Кремообразный сыр фета – 100 грамм, для солоноватого акцента
  • Обжаренные грецкие орехи – 1/2 стакана, добавляющие текстуру
  • Микс свежих трав (минт, петрушка, базилик) – для ароматного украшения
  • Для заправки: экстра-девственное оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, капля меда, морская соль и свежемолотый черный перец

Пошаговое волшебство создания салата:

  • Запекание свеклы: Оберните каждую свеклу в фольгу и запеките в духовке на 200C в течение одного часа. После остывания очистите и нарежьте кубиками.
  • Подготовка яблок: Нарежьте яблоки тонкими дольками, опрыскайте лимонным соком для сохранения цвета и добавления кислинки.
  • Сборка блюда: Сложите ингредиенты слоями в красивой салатной миске, чередуя свеклу, яблоки, крошеный сыр фета и орехи.
  • Изысканная заправка: Смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец до однородного состояния и аккуратно полейте салат.
  • Декоративное завершение: Перед подачей добавьте свежие травы, которые подчеркнут аромат блюда.

Этот необычный салат со свеклой не только удивит и порадует вашу семью, но и внесет яркие краски в повседневное меню. Наслаждайтесь каждым укусом этого здорового и аппетитного блюда, которое украсит любой стол.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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