Весна вступает в права: синоптик Роман Вильфанд назвал даты аномальной оттепели

В середине января 2025 года Московский регион столкнулся с неожиданным потеплением, которое радикально изменяет привычный зимний пейзаж столицы.

Согласно прогнозам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, начиная с 15 января, регион будет испытывать стойкую оттепель, что приведет к значительному уменьшению снежного покрова.

Переход к теплой погоде

По словам Вильфанда, этот период отмечен значительным повышением температур, которое начнется уже в среду, 15 января, с ночных температур от -1 до -3C, а в области — до -6C. Днем температура варьируется от 0 до +2C, начиная процесс интенсивного таяния снега.

К четвергу, 16 января, температура как ночью, так и днем достигнет около +4C, что ускорит исчезновение снежного покрова.

К концу недели ночные температуры будут колебаться от -2 до +3C, а дневные достигнут отметки в 0...+5C, с заменой снегопадов на дождь.

Причины январской оттепели

Вильфанд указывает на высокое атмосферное давление как на основную причину текущей оттепели, которая способствует удержанию осадков и приводит к необычно теплой погоде для этого времени года. Традиционный зимний снег сменяется дождями и мокрыми тротуарами, что ставит перед городом новые вызовы.

Воздействие на городскую жизнь

Эта непредвиденная погода может оказать значительное влияние на городскую инфраструктуру и повседневную жизнь москвичей. Изменение погодных условий требует адаптации городских служб, особенно в контексте подготовки и проведения зимних мероприятий, которые теперь могут быть отменены или изменены.

Что ждать дальше?

Хотя оттепель обещает продолжаться до 18 января, синоптики напоминают, что январь — месяц полный неожиданностей, и возможно резкое возвращение холодов. Вильфанд предостерегает: «Зима в Москве полна неожиданностей, и слишком рано расслабляться», сообщает pg12.ru.