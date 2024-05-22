Весна не ждите: со дня на день жителей России «простудит» скандинавский циклон

В ближайшее время территорию России настигнет циклон с северной природы, вызывая общий обморожение. Скандинавский циклон, двигающийся в нашу сторону, принесет с собой дождливую и ветреную погоду. Метеорологический прогноз не предвещает заморозков в ближайшие дни, но к выходным температура ночью не опустится ниже +5...+7 градусов.

На время придется забыть о весенних мечтах, так как лето не хочет приходить: уже на этой неделе, 13 мая, ожидается новая волна холодного воздуха с севера, которая затянется над нашим регионом на длительное время.