Весь декабрь будет аномальным: синоптики сделали важный прогноз на начало зимы

Метеорологи сообщили, что начало предстоящей зимы встретит жителей всех российских регионов аномальной погодой, пишет PRIMPRESS.

Согласно прогнозам синоптиков, декабрь 2023 года почти во всех субъектах нашей страны будет очень холодным.

В центральную часть России морозы нагрянут уже в первую неделю декабря: в столице нашего государства столбики термометров будут демонстрировать температуру до 20 градусов ниже нуля, а в Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до минус 18 градусов, однако первый минус жители культурной столицы ощутят уже в ноябре.

Метеорологи также заявили, что Сибирь, Урал и Дальний Восток в грядущем декабре ожидает снежный армагеддон. На территориях Сибири и Урала, согласно прогнозу, в первой половине декабря выпадет двухмесячная норма осадков в виде снега, а некоторые регионы Дальнего Востока в завершающем 2023 год месяце будут завалены количеством снега, равному трехмесячной норме.

Жители Южных регионов России также ощутят ужасные погодные условия в декабре: климат будет ветреным и сырым, а температура воздуха будет слабо колебаться между минусом и плюсом. Кубань же ожидают регулярные осадки в виде мокрых снегов и ледяных дождей, сообщили специалисты.