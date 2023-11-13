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Весь декабрь будет аномальным: синоптики сделали важный прогноз на начало зимы

Весь декабрь будет аномальным: синоптики сделали важный прогноз на начало зимы

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Метеорологи сообщили, что начало предстоящей зимы встретит жителей всех российских регионов аномальной погодой, пишет PRIMPRESS.

Согласно прогнозам синоптиков, декабрь 2023 года почти во всех субъектах нашей страны будет очень холодным.

В центральную часть России морозы нагрянут уже в первую неделю декабря: в столице нашего государства столбики термометров будут демонстрировать температуру до 20 градусов ниже нуля, а в Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до минус 18 градусов, однако первый минус жители культурной столицы ощутят уже в ноябре.

Метеорологи также заявили, что Сибирь, Урал и Дальний Восток в грядущем декабре ожидает снежный армагеддон. На территориях Сибири и Урала, согласно прогнозу, в первой половине декабря выпадет двухмесячная норма осадков в виде снега, а некоторые регионы Дальнего Востока в завершающем 2023 год месяце будут завалены количеством снега, равному трехмесячной норме.

Жители Южных регионов России также ощутят ужасные погодные условия в декабре: климат будет ветреным и сырым, а температура воздуха будет слабо колебаться между минусом и плюсом. Кубань же ожидают регулярные осадки в виде мокрых снегов и ледяных дождей, сообщили специалисты.

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