Весь декабрь будет аномальным: синоптики резко изменили прогноз на начало зимы

Метеорологи рассказали, что предстоящее начало зимы встретит жителей большинства регионов Российской Федерации аномальной и не радующей никого погодой, сообщили в PRIMPRESS.

В европейской части России сильнейшие морозы начнутся уже в первой декаде декабря, заявили синоптики. В Москве температура будет составлять до минус 20 градусов, а в Санкт-Петербурге, до минус 18.

Согласно прогнозу метеорологов, жителей регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока вначале зимы будут атаковать колоссальные по количеству осадки. Регионы Урала и Сибири до середины декабря будут засыпаны снегом, который составит среднестатистическую норму за два месяца, а некоторые местности Дальнего Востока утонут в трехмесячной норме осадков в виде снега еще в первой половине открывающего зиму месяца.

Юг Российской Федерации декабрь встретит ничуть не лучше: в Краснодарском крае на протяжении первой половины месяца температура будет колебаться между минусом и плюсом, сопровождаемая огромным количеством осадков в виде дождя и снега на регулярной основе. Вместе с тем жителям южных территорий России постоянно будет портить настроение холодный сильный ветер.