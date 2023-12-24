Вернут до 100 тысяч рублей: Центробанк успокоил россиян, пострадавших от мошенников

Владельцы банковских карт, которые переводят средства с одной карты на другую, были оповещены о больших переменах. С 23 декабря вступают в силу новые правила для владельцев карт, и некоторые действия теперь строго запрещены. Данные приводит пресс-служба primpress.

По словам экспертов, новые правила для владельцев карт станут обязательными в связи с изменениями в законодательстве. Теперь владельцы карт смогут защитить себя от незаконных списаний с их счетов, используя новые методы. Кроме того, список событий, при которых действует страховка, будет значительно расширен.

Ранее банки предлагали пользователям застраховать свои денежные средства в случае утраты карты. Однако закон требовал, чтобы банки безвозмездно возвращали деньги клиентам. Теперь банкам будет полностью запрещено настаивать на такой страховке. Минимальная сумма возврата составит не менее 100 000 рублей.

В ближайшем будущем Центральный банк будет предоставлять информацию о всех переводах проведенных по новому образцу, без согласия клиентов. Операторы электронных платформ также будут предоставлять эти данные. Полученное уведомление будет содержать информацию о всех участниках операции, включая их мобильные номера, номера СНИЛС и ИНН.

Кроме того, незаконные переводы будут немедленно передаваться в полицию. Регулирующие органы рынка будут предоставлять эти данные правоохранительным органам. Это позволит защитить граждан и ускорить расследование случаев краж средств с карт.