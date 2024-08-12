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В трех приграничных с Украиной областях введен режим КТО: что происходит?

Национальный антитеррористический комитет (НАК)...

magmer.ru

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова объявил о начале контртеррористической операции (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях. Это решение было принято для повышения безопасности в регионах и противодействия угрозам террористических актов.

Основания для введения КТО

По информации НАК, с 9 августа на территории этих областей установлены правовые режимы, направленные на пресечение диверсионно-разведывательной деятельности. Это решение вызвано попытками дестабилизации обстановки, предпринятых украинскими военными и спецслужбами, которые привели к жертвам среди мирного населения и разрушениям.

Меры в рамках КТО

Власти применяют комплексные меры, включая:

  • Проверку документов и временное задержание лиц без удостоверения личности.
  • Удаление и отбуксировку транспортных средств с определённых участков.
  • Усиление охраны объектов государственного значения и жизненно важных инфраструктур.

Кроме того, введены временные ограничения на продажу оружия, взрывчатых материалов и спиртных напитков, а также усилен контроль за оборотом наркотиков и сильнодействующих препаратов.

Особенности проведения операции

Спецслужбы имеют право на проведение телефонных перехватов и контроль почтовых отправлений в целях предотвращения новых террористических угроз. Также предусмотрено использование личного и организационного транспорта для медицинской эвакуации и оперативных действий против подозреваемых.

Влияние на жизнь граждан

Жителям регионов, где действует КТО, предложено соблюдать осторожность и поддерживать власти в обеспечении общественного порядка и безопасности. Правоохранительные органы обеспечивают досмотр транспортных средств и личных вещей при въезде и выезде с территорий, где действуют ограничения.

Заключение

Меры, введенные в Белгородской, Брянской и Курской областях, предназначены для защиты населения и пресечения террористической активности. НАК призывает граждан кооперироваться с правоохранительными органами и сообщать о любых подозрительных действиях.

Это серьезный шаг в борьбе с терроризмом, который требует понимания и поддержки со стороны общественности, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе, пишет interfax.ru.

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