Среди жителей России возникли очередные опасения: неужели будет вторая волна мобилизации. Такие слухи возникают из-за обострения обстановки в Курской и Липецкой областях. Как заявляет Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне Коммунистической партии, на данном этапе не идет и речи о дополнительной мобилизации.

Эту позицию поддержал и Виктор Заварзин из партии «Единая Россия», который в рамках встречи с гражданами разъяснил, что вторая волна мобилизации не нужна, так как в армии достаточно контрактников. Заварзин уточнил: «На службе в Вооруженных силах РФ находится около 700 тысяч контрактников. Поэтому, вопрос о новой мобилизации в повестке дня не стоит».

Тем временем в сети распространяется множество дезинформации о якобы готовящейся второй волне мобилизации, что вызывает беспокойство среди граждан. Ответственные за распространение недостоверной информации часто прибегают к тактике создания хайпа для привлечения трафика. Политики и эксперты призывают общественность быть бдительными и проверять информацию через официальные источники.

Информация о передвижении войск также не остается без внимания. Сообщения о том, что ВСУ выдвинули на Курск три бригады, подчеркивают напряженность текущего момента. Однако, при этом нет подтверждения о необходимости мобилизационных действий со стороны России как ответа на эти события.

В текущей ситуации особенно важно поддерживать информационную ясность и не поддаваться на провокации, которые могут способствовать ненужной панике среди населения. Как подчеркивают власти, Россия ориентирована на мирное разрешение конфликтов и поддержание стабильности в регионе, пишет hibiny.ru.