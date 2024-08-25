В ответ на волну слухов, представители законодательного органа высказались о текущей военной ситуации и мобилизационных планах.

В свете распространения слухов о возможной новой мобилизации из-за военных действий в Курской и Липецкой областях, в Госдуме РФ были сделаны официальные заявления, направленные на разъяснение ситуации. Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, в беседе с журналистами RTVI подтвердил, что на данный момент планов о новой мобилизации нет.

Соболев указал, что обстановка, несмотря на военные инциденты в упомянутых регионах, контролируется, и текущий контингент Вооруженных сил России, насчитывающий около 700 тысяч контрактников, вполне способен справиться с задачами без дополнительного усиления.

Дополнительно, Виктор Заварзин, представитель партии «Единая Россия», провел серию встреч с гражданами, на которых подчеркнул отсутствие непосредственной необходимости в мобилизации. Заварзин призвал население не поддаваться на провокации и проверять информацию перед ее распространением.

Кроме того, в Госдуме отметили, что в сети активно ведется распространение недостоверной информации о скором объявлении второй волны мобилизации, якобы по инициативе президента Путина. Такая информация часто исходит от источников, стремящихся увеличить свой трафик за счет создания сенсаций.

Заключительно, представители власти подчеркивают важность критического подхода к получаемой информации и призывают граждан быть осмотрительными, избегая распространения не подтвержденных фактов. В текущем контексте, сохранение точной и проверенной информации является ключевым для обеспечения общественной стабильности.