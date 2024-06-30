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В середине лета вернется зима: погода с 1 июля готовит настоящий сюрприз

В ближайшие дни погодные условия в России предсказать будет особенно сложно: ожидаются как экстремальные жаркие дни, так и внезапные снегопады

Екатерина Кузьминых

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В ближайшие дни погодные условия в России предсказать будет особенно сложно: ожидаются как экстремальные жаркие дни, так и внезапные снегопады. Эксперты из метеорологического центра "МЕТЕО" советуют гражданам перепланировать свои ближайшие дела в зависимости от погоды.

С началом недели по всей территории России ожидается дождливая погода с температурой воздуха около +27C. По мере приближения к выходным, прогнозируется значительное повышение температуры.

К концу недели, в Москве наступит сухая и очень тёплая погода, температура воздуха может достигнуть отметки в +31C. В Поволжье температура в начале недели может подняться до +37C в некоторых областях, однако ожидается, что к завершению недели она опустится до +22C.

В Черноземном регионе предвидятся умеренные осадки в виде дождей и гроз при температуре от +25 до +28C, что является характерным для данного времени года.

На юге России сохранится высокая температура до +33C. В то же время, в Сибири погода будет изменчива: от теплых дней в Якутии и на Чукотке, где температура превысит норму на 5-8 градусов, до внезапного похолодания. В некоторых северных районах Красноярского края ожидается мокрый снег, а в других регионах Сибири температура упадет на 3-6 градусов ниже нормы.

Эта неделя станет иллюстрацией того, как разнообразна и непредсказуема может быть погода в России. Гражданам и гостям страны важно оставаться на связи с последними погодными обновлениями и быть готовыми к резким изменениям погодных условий, чтобы минимизировать возможные неудобства или даже опасности, связанные с ними.

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