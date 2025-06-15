В Российской Федерации вводится новая выплата для родителей: кто и сколько будут получать
horoscopes.rambler.ru
С начала 2026 года в стране стартует новая форма финансовой поддержки — ежегодная семейная налоговая компенсация.
Она предназначена для родителей, официально работающих, уплачивающих налоги и воспитывающих как минимум двух детей. Это не традиционное пособие, а частичный возврат подоходного налога (НДФЛ), выплаченного в предыдущем году.
Что это за выплата?
Государство возвращает разницу между стандартной налоговой ставкой 13% и сниженной — 6%. Чем больше сумма налога уплачена официально и чем ниже уровень доходов семьи, тем выше может быть компенсация. Однако акцент сделан на поддержку семей со скромным доходом.
Кто имеет право на компенсацию?
Подать заявку на выплату смогут:
- родители, усыновители, опекуны с двумя и более детьми младше 18 лет (или до 23 лет при очной форме обучения);
- граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны;
- налоговые резиденты, официально трудоустроенные в предыдущем году;
- семьи с доходом не выше 1,5 прожиточного минимума на одного человека в регионе;
- не имеющие задолженности по алиментам;
- соответствующие требованиям по имуществу.
Как рассчитывается сумма?
Пример: семья из Липецкой области, где прожиточный минимум — 14 718 рублей. Для получения компенсации ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать 22 077 рублей.
Если отец заработал 960 000 рублей за год и заплатил НДФЛ (13%) — 124 800 рублей, то при сниженной ставке (6%) налог составил бы 57 600 рублей. Разница — 67 200 рублей — и будет выплачена семье.
Подача заявления
Подать заявку можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года:
- через портал Госуслуги;
- в МФЦ;
- лично в отделении Социального фонда.
Понадобится простая электронная подпись, если она уже подтверждена.
Причины отказа
В выплате могут отказать, если:
- доход семьи превышает лимит;
- есть долги по алиментам;
- слишком много недвижимости или автомобилей;
- нет официальных доходов;
- заявление заполнено с ошибками;
- просрочены сроки подачи.
Почему это важно?
Эта мера — шаг к справедливой поддержке работающих семей с детьми. Государство фактически говорит: «Ты платишь налоги и растишь детей — мы готовы помочь». Это реальная помощь тем, кто старается, но испытывает финансовые трудности.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец