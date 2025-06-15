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В Российской Федерации вводится новая выплата для родителей: кто и сколько будут получать

С начала 2026 года в стране стартует новая форм...

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С начала 2026 года в стране стартует новая форма финансовой поддержки — ежегодная семейная налоговая компенсация.

Она предназначена для родителей, официально работающих, уплачивающих налоги и воспитывающих как минимум двух детей. Это не традиционное пособие, а частичный возврат подоходного налога (НДФЛ), выплаченного в предыдущем году.

Что это за выплата?

Государство возвращает разницу между стандартной налоговой ставкой 13% и сниженной — 6%. Чем больше сумма налога уплачена официально и чем ниже уровень доходов семьи, тем выше может быть компенсация. Однако акцент сделан на поддержку семей со скромным доходом.

Кто имеет право на компенсацию?

Подать заявку на выплату смогут:

  • родители, усыновители, опекуны с двумя и более детьми младше 18 лет (или до 23 лет при очной форме обучения);
  • граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны;
  • налоговые резиденты, официально трудоустроенные в предыдущем году;
  • семьи с доходом не выше 1,5 прожиточного минимума на одного человека в регионе;
  • не имеющие задолженности по алиментам;
  • соответствующие требованиям по имуществу.

Как рассчитывается сумма?

Пример: семья из Липецкой области, где прожиточный минимум — 14 718 рублей. Для получения компенсации ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать 22 077 рублей.

Если отец заработал 960 000 рублей за год и заплатил НДФЛ (13%) — 124 800 рублей, то при сниженной ставке (6%) налог составил бы 57 600 рублей. Разница — 67 200 рублей — и будет выплачена семье.

Подача заявления

Подать заявку можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года:

  • через портал Госуслуги;
  • в МФЦ;
  • лично в отделении Социального фонда.

Понадобится простая электронная подпись, если она уже подтверждена.

Причины отказа

В выплате могут отказать, если:

  • доход семьи превышает лимит;
  • есть долги по алиментам;
  • слишком много недвижимости или автомобилей;
  • нет официальных доходов;
  • заявление заполнено с ошибками;
  • просрочены сроки подачи.

Почему это важно?

Эта мера — шаг к справедливой поддержке работающих семей с детьми. Государство фактически говорит: «Ты платишь налоги и растишь детей — мы готовы помочь». Это реальная помощь тем, кто старается, но испытывает финансовые трудности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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