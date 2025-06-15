В Российской Федерации вводится новая выплата для родителей: кто и сколько будут получать

С начала 2026 года в стране стартует новая форма финансовой поддержки — ежегодная семейная налоговая компенсация.

Она предназначена для родителей, официально работающих, уплачивающих налоги и воспитывающих как минимум двух детей. Это не традиционное пособие, а частичный возврат подоходного налога (НДФЛ), выплаченного в предыдущем году.

Что это за выплата?

Государство возвращает разницу между стандартной налоговой ставкой 13% и сниженной — 6%. Чем больше сумма налога уплачена официально и чем ниже уровень доходов семьи, тем выше может быть компенсация. Однако акцент сделан на поддержку семей со скромным доходом.

Кто имеет право на компенсацию?

Подать заявку на выплату смогут:

родители, усыновители, опекуны с двумя и более детьми младше 18 лет (или до 23 лет при очной форме обучения);

граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны;

налоговые резиденты, официально трудоустроенные в предыдущем году;

семьи с доходом не выше 1,5 прожиточного минимума на одного человека в регионе;

не имеющие задолженности по алиментам;

соответствующие требованиям по имуществу.

Как рассчитывается сумма?

Пример: семья из Липецкой области, где прожиточный минимум — 14 718 рублей. Для получения компенсации ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать 22 077 рублей.

Если отец заработал 960 000 рублей за год и заплатил НДФЛ (13%) — 124 800 рублей, то при сниженной ставке (6%) налог составил бы 57 600 рублей. Разница — 67 200 рублей — и будет выплачена семье.

Подача заявления

Подать заявку можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года:

через портал Госуслуги;

в МФЦ;

лично в отделении Социального фонда.

Понадобится простая электронная подпись, если она уже подтверждена.

Причины отказа

В выплате могут отказать, если:

доход семьи превышает лимит;

есть долги по алиментам;

слишком много недвижимости или автомобилей;

нет официальных доходов;

заявление заполнено с ошибками;

просрочены сроки подачи.

Почему это важно?

Эта мера — шаг к справедливой поддержке работающих семей с детьми. Государство фактически говорит: «Ты платишь налоги и растишь детей — мы готовы помочь». Это реальная помощь тем, кто старается, но испытывает финансовые трудности.