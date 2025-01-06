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· 16+ · Алина Алмакаева

В России уже появился опасный банковский троян: мошенники крадут деньги прямо в банкоматах

Мошенники активно используют обновленную версию...

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Мошенники активно используют обновленную версию вредоносной программы NGate. Министерство внутренних дел России предупредило граждан о новом способе обмана, связанном с этим трояном. Преступники убеждают людей загрузить вредоносное приложение, выдавая его за сервисы государственных услуг, Центрального банка или крупных финансовых организаций, сообщает ТАСС.

Согласно информации управления по противодействию киберпреступности МВД, схема начинается с телефонного звонка, в ходе которого злоумышленник предлагает оформить социальные выплаты или получить иную финансовую помощь. Для этого жертве отправляют ссылку на якобы официальное приложение.

После установки программа требует приложить банковскую карту к задней части смартфона и ввести ПИН-код. В этот момент данные карты считываются, и пока пользователь держит карту у телефона, мошенники уже снимают деньги через банкомат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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