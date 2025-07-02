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В России с 5 июля повышают тарифы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

С 1 июля 2025 года в России ожидается повышение...

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Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года: как сократить расходы на коммунальные услуги

С 1 июля 2025 года в России вступает в силу повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что в среднем составит 11,9%. Несмотря на это, существует несколько способов уменьшить расходы на коммунальные услуги, при этом не теряя в качестве.

Что именно подорожает?

Тарифы на основные коммунальные услуги, такие как отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), вырастут на 11,9%. Однако, следует учитывать, что повышение цен может варьироваться в зависимости от региона.

Новые сроки для оплаты ЖКУ

С 1 июля срок для оплаты коммунальных услуг будет увеличен с 10-го на 15-е число месяца. Платежи теперь будут отправляться до 5-го числа, что позволит избежать штрафов за просрочку, если зарплата поступает позже 10-го числа. Однако специалисты предупреждают, что поздняя оплата может привести к сбоям в расчетах.

Как сэкономить на ЖКУ: советы экспертов

  • Отказ от ненужных услуг

Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рекомендует отказаться от дополнительных услуг в квитанциях, таких как радиоточка или домашний телефон. Татьяна Волкова, финансовый консультант, советует тщательно проверять счета и отключать лишние сервисы, такие как кабельное ТВ.

  • Установка счетчиков

Установка индивидуальных и общедомовых счетчиков позволяет платить только за фактически потребленные ресурсы. Это может снизить затраты на 30%. Счетчики, как правило, окупаются за 1-2 года и помогают выявить утечки или ошибки в расчетах.

  • Энергосберегающие технологии

Замена старых ламп накаливания на светодиодные, которые в 10 раз энергоэффективнее, поможет снизить расходы на электричество. Также обновление бытовой техники на модели класса A+++ позволит существенно сэкономить на потреблении энергии.

  • Перерасчет при отсутствии хозяев

Если квартира пустует более пяти дней, можно оформить перерасчет за коммунальные услуги. Это может существенно уменьшить счета за ТКО, водоснабжение и газ.

Льготы и субсидии для уязвимых категорий граждан

  • Компенсации для пенсионеров

Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию 50% расходов на капитальный ремонт, а для пенсионеров старше 80 лет — на 100% компенсацию.

  • Скидки для инвалидов

Семьи с детьми-инвалидами и инвалиды всех групп могут получить скидки до 50% на оплату коммунальных услуг.

  • Субсидии на ЖКУ

Если расходы на ЖКУ составляют более 22% от дохода, можно оформить субсидию через МФЦ или портал «Госуслуги».

  • Региональные льготы

В некоторых регионах существуют дополнительные льготы, например, в Москве пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора.

Контроль за начислениями

Регулярно проверяйте квитанции и, если начисления вызывают вопросы, подавайте запрос в управляющую компанию через портал «Госуслуги Дом» для перерасчета. Установка общедомовых счетчиков также поможет выявить ошибки в расчетах и контролировать работу управляющих компаний.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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