Даже пожелтевшие от старости подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки — важный элемент гигиены, за которым нужно правильно ухаживать. Регулярная стирка и сушка подушек помогут избежать накопления пыли, пылевых клещей и других загрязнений.

Узнайте, как правильно стирать подушки с разными наполнителями и как часто их нужно чистить.

Подготовка к стирке

Перед стиркой подушки:

Изучите ярлык — на ярлыке указаны оптимальные режимы стирки. Зашейте поврежденный наперник — это предотвратит выпадение наполнителя. Очистите подушку от пыли — воспользуйтесь пылесосом с насадкой для тканей или выбивалкой. При наличии пятен — используйте пятновыводитель, чтобы устранить загрязнения.

Как стирать подушки с разными наполнителями

Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):

Стирать в стиральной машине при температуре до 40°C в режиме для синтетики.

Пуховые и перьевые подушки:

Для стирки используйте деликатный режим при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Можно выбрать режим «Пух/Перо» на стиральной машине.

Какое средство выбрать

Используйте жидкое средство для деликатных тканей, так как оно лучше вымывается и не повредит наполнитель. Избегайте применения отбеливателей и кондиционеров — эти средства могут разрушать структуру материала и вызывать аллергические реакции.

Полоскание и отжим

Полоскание: всегда добавляйте дополнительное полоскание, чтобы избавиться от остатков моющего средства, которые могут вызвать аллергические реакции. Отжим: используйте минимальные обороты или отжимайте подушку вручную, особенно для подушек с натуральным наполнителем.

Сушка подушек: как и где

На воздухе — сушите подушку в тени, на горизонтальной поверхности, периодически переворачивая и взбивая, чтобы наполнитель не сбивался.

В сушильной машине — выберите деликатный режим с низкой температурой. Добавьте теннисные мячики или специальные шарики для равномерного распределения наполнителя и предотвращения его слипания.

Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла, иначе она может начать плесневеть.

Как часто стирать подушки?

Синтетические подушки — раз в 3–4 месяца.

Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.

Наволочки — стирайте еженедельно.

Регулярный уход за подушками — это залог здорового сна и долговечности вашего текстиля. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться комфортным и чистым отдыхом.