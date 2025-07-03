Даже пожелтевшие от старости подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Подушки — важный элемент гигиены, за которым нужно правильно ухаживать. Регулярная стирка и сушка подушек помогут избежать накопления пыли, пылевых клещей и других загрязнений.
Узнайте, как правильно стирать подушки с разными наполнителями и как часто их нужно чистить.
Подготовка к стирке
Перед стиркой подушки:
Изучите ярлык — на ярлыке указаны оптимальные режимы стирки.
Зашейте поврежденный наперник — это предотвратит выпадение наполнителя.
Очистите подушку от пыли — воспользуйтесь пылесосом с насадкой для тканей или выбивалкой.
При наличии пятен — используйте пятновыводитель, чтобы устранить загрязнения.
Как стирать подушки с разными наполнителями
Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):
Стирать в стиральной машине при температуре до 40°C в режиме для синтетики.
Пуховые и перьевые подушки:
Для стирки используйте деликатный режим при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Можно выбрать режим «Пух/Перо» на стиральной машине.
Какое средство выбрать
Используйте жидкое средство для деликатных тканей, так как оно лучше вымывается и не повредит наполнитель. Избегайте применения отбеливателей и кондиционеров — эти средства могут разрушать структуру материала и вызывать аллергические реакции.
Полоскание и отжим
Полоскание: всегда добавляйте дополнительное полоскание, чтобы избавиться от остатков моющего средства, которые могут вызвать аллергические реакции.
Отжим: используйте минимальные обороты или отжимайте подушку вручную, особенно для подушек с натуральным наполнителем.
Сушка подушек: как и где
На воздухе — сушите подушку в тени, на горизонтальной поверхности, периодически переворачивая и взбивая, чтобы наполнитель не сбивался.
В сушильной машине — выберите деликатный режим с низкой температурой. Добавьте теннисные мячики или специальные шарики для равномерного распределения наполнителя и предотвращения его слипания.
Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла, иначе она может начать плесневеть.
Как часто стирать подушки?
Синтетические подушки — раз в 3–4 месяца.
Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.
Наволочки — стирайте еженедельно.
Регулярный уход за подушками — это залог здорового сна и долговечности вашего текстиля. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться комфортным и чистым отдыхом.
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