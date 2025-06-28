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В России с 3 июля повышают цены ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

С 1 июля 2025 года в России ожидается повышение...

dzen.ru

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С 1 июля 2025 года в России ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем на 11,9%. Хотя повышение цен на коммунальные услуги не избежать, существует несколько методов, которые помогут сократить расходы и уменьшить финансовую нагрузку.

Что подорожает?

Тарифы на отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) возрастут на 11,9%. Однако в зависимости от региона рост может быть разным, затронув все ключевые коммунальные сервисы.

Изменения в сроках оплаты ЖКУ

С 1 июля 2025 года срок для оплаты коммунальных услуг будет увеличен с 10-го на 15-е число месяца. Платежные документы станут поступать до 5-го числа, что облегчит оплату для тех, кто получает зарплату позже. Тем не менее, поздняя оплата может привести к росту задолженности и возникновению проблем с расчетами.

Как сократить расходы на ЖКУ: советы специалистов

Отказ от ненужных услуг

Заместитель председателя комитета Госдумы Сергей Колунов рекомендует отказаться от необязательных услуг, таких как радиоточка или домашний телефон. Это позволит значительно сократить расходы. Татьяна Волкова, финансовый консультант, советует отключать дополнительные сервисы, такие как кабельное ТВ и лишние услуги связи.

Установка счетчиков

Индивидуальные и общедомовые счетчики позволяют платить только за фактически потребленные ресурсы. Это может сократить расходы на 30%. Особенно это актуально для воды и отопления, а также для выявления утечек и ошибок в расчетах.

Энергосберегающие технологии

Замена ламп накаливания на светодиодные, а также покупка бытовой техники класса A+++ может значительно снизить расходы на электроэнергию. Важно также отключать электроприборы от сети, чтобы избежать излишних затрат на ожидание.

Перерасчет при отсутствии хозяев

Если квартира пустует более 5 дней, можно подать заявление на перерасчет коммунальных услуг за воду, газ, электричество и ТКО. Например, если квартира пустует 20 дней, сумма за ТКО может уменьшиться на 200 рублей.

Льготы и субсидии для уязвимых категорий граждан

Компенсации для пенсионеров
Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию до 50% расходов на капитальный ремонт. Пенсионеры старше 80 лет могут получить компенсацию на 100%.

Скидки для инвалидов
Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут получить скидки до 50% на оплату ЖКУ, а инвалиды по зрению — бесплатную установку радиоточки и телефона.

Субсидии на ЖКУ
Если расходы на ЖКУ превышают 22% от дохода, можно оформить субсидию. Для этого нужно обратиться в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Региональные льготы

В разных регионах действуют дополнительные льготы, такие как освобождение от платы за вывоз мусора для одиноких пенсионеров в Москве или сниженные тарифы для пенсионеров с большим стажем в Санкт-Петербурге.

Контроль начислений

Регулярно проверяйте квитанции на наличие ошибок. При возникновении вопросов можно подать обращение в управляющую компанию через «Госуслуги Дом».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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