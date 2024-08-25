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В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» с рискованной особенностью. Кто за ним стоит

«Т-Банк», ранее известный как «Тинькофф Банк», ...

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«Т-Банк», ранее известный как «Тинькофф Банк», нацелился на создание собственного онлайн-сервиса для продажи товаров. Информация об этом просочилась через источники в ИТ-сфере и профильные ассоциации, сообщают «Ведомости». В банке утверждают, что планируемый проект — это не маркетплейс в классическом понимании, хотя эксперты уверены в обратном.

Представители «Т-Банка» подтвердили, что идет активная работа над запуском новой платформы, однако детали проекта пока держатся в секрете. Ожидается, что нововведение будет представлено общественности уже этой осенью на специализированной конференции, посвященной электронной коммерции.

Задача амбициозная, но путь свободен

По информации из профильных ассоциаций, разработка новой платформы ведется с декабря 2023 года. «Т-Банк» пытается выделиться на фоне таких гигантов, как Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», которые уже имеют устоявшуюся сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по всей стране. В отличие от конкурентов, «Т-Банк» пока не располагает собственной сетью ПВЗ, что может стать как препятствием, так и точкой роста, в зависимости от стратегии развития.

Инновации вместо традиций

Аналитики предполагают, что банк может сосредоточить усилия на создании уникальной торговой площадки, отличной от существующих аналогов. Согласно мнению Михаила Бурмистрова из «Infoline-аналитики», уже существующие партнерства в приложении банка могут лечь в основу нового маркетплейса, предлагая клиентам не только товары, но и услуги, такие как билеты на мероприятия или авиабилеты.

Что дальше?

Вопрос развития сети ПВЗ остается открытым. Пока «Т-Банк» не приступал к активному формированию собственных точек выдачи, что может сыграть в его пользу, учитывая изменения в потребительских предпочтениях и возрастающую популярность доставки заказов непосредственно домой или в офис.

Следует отметить, что банк не имеет собственных оффлайн-офисов, что делает его сервисы полностью цифровыми. Это может предоставить уникальное преимущество в разработке и запуске онлайн-маркетплейса, ориентированного на максимальное удобство пользователей через интеграцию с существующими онлайн-сервисами банка.

Подводя итог, можно сказать, что предстоящий запуск платформы от «Т-Банка» обещает внести свежие акценты в рынок электронной коммерции России и, возможно, изменить привычные модели потребительского взаимодействия.

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